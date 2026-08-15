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影／就為了吃M&M’s！黑熊闖飯店翻找零食 警用電槍聲嚇退牠
美國科羅拉多州布雷肯里奇（Breckenridge）一間酒店8月11日凌晨迎來「不速之客」，一頭黑熊闖入偷吃M&M’s巧克力，警方接報到場用泰瑟槍的電槍聲將牠嚇走，事件中無人受傷。
布雷肯里奇警方8月11日公開隨身攝錄機片段顯示，警員先嘗試用泰瑟槍的聲響嚇走黑熊，其後跟隨酒店職員進入後勤區查看，發現存放零食的地方被熊翻亂。
警員形容，現場「聞起來像濕狗味」，又笑說「我猜牠真的很喜歡M&M’s」。
警方藉事件提醒公眾，夏季黑熊活躍，呼籲「保持警覺、收好食物和垃圾，切勿接近或餵飼熊隻」。
相關部門補充，黑熊攻擊程度低於灰熊，但若遇熊隻靠近，應保持冷靜、讓牠有逃生路線，若黑熊發動攻擊，切勿裝死，應以手上物件反擊。
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文章授權轉載自《香港01》
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