貓經濟崛起…南台首屆貓咪博覽會 高雄展覽館登場

據農業部統計，台灣貓咪總數突破170萬隻，超越狗狗的130餘萬隻，養貓成新興趨勢，全台寵物市場產值，二、三年後更有機會突破千億元。南台灣首屆「高雄貓咪博覽會」即日起至17日在高雄展覽館登場，結合寵物產業國際論壇暨貓展美容世界賽，從展售到娛樂、專業交流一次到位，首日吸引大批貓奴到場。

今年高雄貓展集結貓咪用品、人氣品牌、特色市集、名貓賽事、跨國藝術及互動體驗，並首創沉浸式「貓貓航空」機艙場景，讓民眾體驗登機；另設置巨型貓砂盆「鏟屎官大賽」，及「埃及喵神試煉」、「法國喵浮宮」、「義大利喵星秀」、「美國喵廣場」4大主題展區。

展場也邀台、日、英、法、泰及香港等地8位人氣藝術家展出貓咪藝術作品，並結合台東石山部落原民工藝貓草蓆、毛孩專屬「寵佑宮」擲杯機等特色內容。

農業部動物保護司簡任技正鄭清福表示，台灣貓咪已超過170萬隻，超越狗狗的130餘萬隻，且會養貓的家庭都不只養一隻。隨著寵物成為現代家庭重要成員，動物健康與福利更受重視，國際間尤其關注犬貓遺傳性疾病，農業部已與研發團隊合作開發犬貓基因檢測及血液篩檢技術，逐步技轉商業應用。政府會持續與公協會合作提升寵物產業專業標準、飼育觀念及動物福利，逐步與國際規範接軌。

中華民國寵物商業同業公會聯合會理事長蘇方誠說，台灣寵物產業去年產值粗估超過800億元，依此發展，2至3年內有機會突破千億元。不過，產業要持久不能只追求市場規模，重要的是「專業、教育與社會信任」同步提升。像這次寵物產業國際論壇，即邀請多國專家分享繁育管理、動物照護、健康管理、寵物美容及人才培育等國際經驗；活動第二、三天舉辦國際貓美容世界賽，第四天則安排特寵業者專業培訓與經驗分享，讓台灣從業人員與國際接軌。

「希望高雄貓展不只是一場展覽，而是建立寵物產業持續學習、交流及國際接軌的平台」蘇方誠說，未來將持續推動專業教育、人才培育與產業標準提升，讓快速成長的「貓經濟」朝向專業，與動物福利並進。

南台灣首屆「高雄貓咪博覽會」昨起在高雄展覽館登場，吸引大批貓家庭到場。記者王昭月／攝影

南台灣首屆「高雄貓咪博覽會」昨起在高雄展覽館登場，吸引大批貓家庭到場。記者王昭月／攝影

南台灣首屆「高雄貓咪博覽會」昨起在高雄展覽館登場，結合寵物產業國際論壇暨貓展美容世界賽，從展售到娛樂、專業交流一次到位。圖／主辦單位提供

中華民國寵物商業同業公會聯合會理事長蘇方誠說，台灣寵物產業去年產值粗估超過800億元，依此發展，2至3年內有機會突破千億元。記者王昭月／攝影