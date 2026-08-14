割草機下死裡逃生！金門緬甸蟒頭部撕裂見骨 66天後帶「刀疤」回家

金門縣野生動物救援暨保育協會日前救治一條受傷的緬甸蟒，頭部遭割草機劃出一道從臉部延伸至頸部的平整撕裂傷，深可見骨，經獸醫師清創、縫合及長達66天的照養後，這條因傷留下「刀疤」的緬甸蟒，終於重返荒野。協會將救援經歷PO文，獲得不少迴響。

救援人員接手時，這條緬甸蟒花紋亮麗、鱗片富有光澤，體態也相當健壯，是一條標準的成蛇，唯獨頭部一道怵目驚心的傷口格外醒目。傷口從臉部一路延伸至頸部，深度直達肌肉，因沾染泥土而呈深棕色，研判應是除草時遭割草機誤傷。

由於傷口位置靠近頭部，且屬開放性創傷，獸醫師不敢大意，只能小心沖洗、清創並消毒，將傷口內沾附的泥土清除乾淨。所幸進一步檢查後，並未發現骨骼或重要器官受損。救援團隊推測，這次割草機使用的是牛津繩而非傳統刀片，才讓緬甸蟒逃過更嚴重的傷害。

清創後，獸醫師將被劃開的皮膚逐一對齊，一針一線縫合，花費不少時間才讓原本怵目驚心的傷口逐漸恢復。也因為頭部留下明顯疤痕，這條緬甸蟒從此多了一個名字—「刀疤」。

在救傷站休養期間，「刀疤」展現出異於尋常的沉著。牠經常窩在飼養箱角落一動也不動，就連工作人員打開箱蓋換水，也只是懶洋洋地抬起頭、吐吐蛇信；即使接受具有刺激性的藥物注射，仍幾乎不為所動，讓救援人員形容牠是「相當有骨氣」的緬甸蟒。

經過66天的漫長療養，歷經多次清創與傷口照護，終於在日前一個溫暖的春日早晨完成拆線。「刀疤」重新回到熟悉的荒野，結束這段意外受傷、漫長復原的旅程。

協會提醒，野生蛇類原本就是金門生態環境的一員，隨著人為活動及土地開發增加，民眾在住家、農田或果園附近遇到蛇的機會也隨之增加。多數蛇類性情溫馴，通常不會主動攻擊人，只有在受到威脅或遭到攻擊時，才可能出於自我防衛反擊。

若民眾在住家附近發現蛇類，或在農田、果園工作時不慎以割草機等工具誤傷野生蛇類，在金門可撥打119通報，由專業捕蛇人員到場處理，切勿自行抓捕或驚慌驅趕。

「除草時留意一點，可能就是留給野生動物一條生路。」協會也呼籲，若不慎在除草過程中誤傷野生動物，應保持冷靜，盡快通報1999、1959或當地野生動物救傷單位；在金門發現蛇類則可撥打119，讓受傷動物獲得及時救援，增加康復後重返自然的機會。