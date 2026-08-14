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割草機下死裡逃生！金門緬甸蟒頭部撕裂見骨 66天後帶「刀疤」回家

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣野生動物救援暨保育協會日前接獲一條緬甸蟒遭割草機誤傷頭部深可見骨，在獸醫師一針一線仔細縫合、歷經66天無數次的拆線與清創終於傷癒回歸山林。圖／摘自金門縣野生動物救援暨保育協會臉書
金門縣野生動物救援暨保育協會日前接獲一條緬甸蟒遭割草機誤傷頭部深可見骨，在獸醫師一針一線仔細縫合、歷經66天無數次的拆線與清創終於傷癒回歸山林。圖／摘自金門縣野生動物救援暨保育協會臉書

金門縣野生動物救援暨保育協會日前救治一條受傷的緬甸蟒，頭部遭割草機劃出一道從臉部延伸至頸部的平整撕裂傷，深可見骨，經獸醫師清創、縫合及長達66天的照養後，這條因傷留下「刀疤」的緬甸蟒，終於重返荒野。協會將救援經歷PO文，獲得不少迴響。

救援人員接手時，這條緬甸蟒花紋亮麗、鱗片富有光澤，體態也相當健壯，是一條標準的成，唯獨頭部一道怵目驚心的傷口格外醒目。傷口從臉部一路延伸至頸部，深度直達肌肉，因沾染泥土而呈深棕色，研判應是除草時遭割草機誤傷。

由於傷口位置靠近頭部，且屬開放性創傷，獸醫師不敢大意，只能小心沖洗、清創並消毒，將傷口內沾附的泥土清除乾淨。所幸進一步檢查後，並未發現骨骼或重要器官受損。救援團隊推測，這次割草機使用的是牛津繩而非傳統刀片，才讓緬甸蟒逃過更嚴重的傷害。

清創後，獸醫師將被劃開的皮膚逐一對齊，一針一線縫合，花費不少時間才讓原本怵目驚心的傷口逐漸恢復。也因為頭部留下明顯疤痕，這條緬甸蟒從此多了一個名字—「刀疤」。

在救傷站休養期間，「刀疤」展現出異於尋常的沉著。牠經常窩在飼養箱角落一動也不動，就連工作人員打開箱蓋換水，也只是懶洋洋地抬起頭、吐吐蛇信；即使接受具有刺激性的藥物注射，仍幾乎不為所動，讓救援人員形容牠是「相當有骨氣」的緬甸蟒。

經過66天的漫長療養，歷經多次清創與傷口照護，終於在日前一個溫暖的春日早晨完成拆線。「刀疤」重新回到熟悉的荒野，結束這段意外受傷、漫長復原的旅程。

協會提醒，野生蛇類原本就是金門生態環境的一員，隨著人為活動及土地開發增加，民眾在住家、農田或果園附近遇到蛇的機會也隨之增加。多數蛇類性情溫馴，通常不會主動攻擊人，只有在受到威脅或遭到攻擊時，才可能出於自我防衛反擊。

若民眾在住家附近發現蛇類，或在農田、果園工作時不慎以割草機等工具誤傷野生蛇類，在金門可撥打119通報，由專業捕蛇人員到場處理，切勿自行抓捕或驚慌驅趕。

「除草時留意一點，可能就是留給野生動物一條生路。」協會也呼籲，若不慎在除草過程中誤傷野生動物，應保持冷靜，盡快通報1999、1959或當地野生動物救傷單位；在金門發現蛇類則可撥打119，讓受傷動物獲得及時救援，增加康復後重返自然的機會。

金門

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