台中犬貓特別長壽？15歲以上毛小孩逾1.8萬未除戶 議員籲清查

台中市有登記38萬隻寵物犬貓，超過1.8萬隻登記犬貓的年齡逾15歲，由於家犬家貓一般壽命年限是15到20年，議員懷疑不少毛小孩已經去世，飼主卻未辦理除戶，建議市府全面清查。中市府表示，許多民眾不了解寵物死亡後要辦理除戶，會加強宣導。

台中市議會今天質詢財經業務。民進黨議員林祈烽質詢指出，民眾飼養寵物不僅要辦理登記，寵物去世也要辦理死亡除戶；根據資料，台中市現在有1萬8400多隻寵物犬貓超過15歲，應該有不少屬於「寵物去世但未除戶」的狀況，是否是因為除戶手續複雜？

農業局長李逸安答詢表示，寵物犬貓年齡極限大概是15到20歲，台中寵物登記總數約38萬隻，市府平常會勾稽資料，確認有多少犬貓應該要除戶；除戶的手續不會複雜，確定死亡後登記就可以，主要是民眾可能不了解要辦除戶，市府會加強宣導，在寵物醫院或相關講習中多溝通。

林祈烽詢問，2023年的寵物除戶數量約6000多件，但2024年的除戶數量暴增一倍以上，是否有發生特殊情況？李逸安回應，2024年就是有確實勾稽，訪查15歲以上的寵物貓犬是否死亡，並請民眾確實辦理除戶，該年的除戶登記才會增加，未來可以考慮每年勾稽。

林祈烽表示，不只除戶問題，台中市現在毛小孩身後事還有個問題，16家合法寵物生命紀念業者中，只有1家參考農業部的定型化契約，有業者會採取非法的屍體水化，甚至丟棄屍體。李逸安強調，火化是唯一合法的寵物屍體處理方式，業者若以其他方式處理，市府可以開罰。

林祈烽建議，市府應該輔導寵物生命紀念業者，盡快訂出定型化契約，此外可以設置寵物除戶一站式服務據點，納入合法業者，不僅能讓民眾更方便，也提升寵物登記資料的準確率；農業局也可以和民政局合作，結合民政系統更新寵物資料，並全面清查高齡未除戶的寵物資料。

副市長黃國榮表示，現在很多民眾把寵物當成家人，應該還是會盡量循合法管道送走毛小孩，議員的建議非常好，市府會加油。李逸安承諾，會努力增加寵物除戶登記據點，也會和民政局研究看看，是否能在民政系統中加入寵物資料，讓民眾更方便。