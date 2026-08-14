黑腳企鵝寶寶來了！愛貼玻璃窗看遊客 黏TT兄弟檔爆萌登場

台北市立動物園今年7月中第一隻破殼的黑腳企鵝寶寶，打頭陣進入企鵝館大家庭，8月開始其他後續破殼的企鵝寶寶們也萌翻加入。最大將滿3個月的企鵝寶寶開始接受游泳訓練，喜歡看遊客的牠也常常緊靠玻璃；另外2隻兄弟檔企鵝寶寶也形影不離登場。

台北市立動物園表示，2026年度由4對不同親鳥誕下的6顆黑腳企鵝受精蛋，目前日齡及體型最大的寶寶於5月中孵化，最小的寶寶在6月底也破殼。企鵝寶寶的生長曲線，光是差一周就會有明顯區別，保育員在企鵝寶寶約2個月大、開始換下保暖的灰色絨毛後，才讓牠們加入企鵝館的黑腳大家族。

動物園介紹，即將滿3個月齡，最大的黑腳企鵝寶寶，幾乎完全換上了灰黑色的貼身羽毛，進化成為亞成鳥，保育員也開始訓練牠游泳，喜歡看遊客的牠，常常緊靠玻璃面，好奇地張望外面的人類，因此提醒大家，請勿拍打玻璃或是使用閃光燈。

另外，2隻剛滿2個月大的同窩兄弟檔，在後頸、屁股等處還留有一點點的灰褐色絨毛，從出生就「相依為命」的兄弟企鵝寶寶，幾乎整天都黏膩在一起，形影不離的模樣非常可愛。懵懂出場的3隻黑腳企鵝寶寶，和場內的成熟「大鵝」們還不是很熟悉，大家可以觀察牠們的行為與互動，看看企鵝如何透過社交行為融入群體。

動物園說，目前還有年紀更小的其他3隻企鵝寶寶，因為目前還未滿2個月大，保育員會視企鵝寶寶們的狀況，陸續讓牠們到新活動場和大家見面。

動物園表示，今年暑假起國立海洋科技博物館的海洋劇場上映一部以黑腳企鵝（非洲企鵝）為主角的生態紀錄片「一個愛的故事」，影片述說黑腳企鵝們在風光明媚的非洲海岸成長、尋找真愛，應景搭配七夕來聽聽企鵝們的愛情故事。