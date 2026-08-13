影／黑鳶竊食廚餘頻闖社區 新北動保處籲勿餵食野生動物

南投中寮日前發生大冠鷲闖進民宅站在客廳沙發，新北新店則有黑鳶飛到建築工地吃便當廚餘，2種都是第二級「珍貴稀有」保育類猛禽，新北市動保處提醒，若在人類生活環境遇到野生動物，勿餵食、快通報，才能減少衝突風險。

黑鳶就是俗稱的「老鷹」，與隱居深山的其他猛禽不同，黑鳶常在都市出沒，是少數非常習慣在人類聚落周邊生活的猛禽。台灣自1980年代曾因嚴重農藥毒害導致族群量一度暴跌到不足200隻，瀕臨滅絕。近年復育成果顯著，留鳥及遷移族群約千隻。

新店區近日有1隻成年黑鳶飛進工地取食廚餘，之後滯留現場不離開，工人發現後通報新北市動保處，發現黑鳶腳上配戴台灣猛禽研究會專用腳環，隨即轉送保育研究單位比對資料。

這隻代號「藍K4」黑鳶，今年5月曾因剛離巢、體況較弱接受救傷照護，恢復健康後成功野放。然而原應逐步學習自主覓食，卻長時間在都會區活動，頻繁出現在道路、建築物及人類生活周遭。

牠在救傷站曾排出食繭，拆解發現內容物有雞骨、紅蘿蔔、蔬菜碎片、辣椒皮及橡皮筋等人類食物殘留，研判可能多次取食人為提供或遺留的食物。後續經評估確認健康狀況穩定，已完成野放重返自然環境。

動保處指出，鳥類長期接觸人類食物，會降低野生動物對環境的警戒性及自然覓食能力，也增加遭遇路殺、誤食異物或受困人造建物等風險。若人類主動餵食會讓黑鳶產生記憶連結，一旦習慣向人類乞食，久而久之就會轉為主動去搶奪人類手上的食物。

國外較常發生黑鳶與人類互動衝突案例，例如YouTuber「癒女Yasu」便曾在日本千葉鴨川的海水浴場，原本只是靜靜看海吃點心，突然被黑鳶俯衝搶走手上吃到一半的飯糰。

新北市動保處提醒，民眾若發現保育類猛禽或其他野生動物誤闖住宅、建築物，切勿圍觀、追趕、驚嚇或自行捕捉，也不要刻意提供食物，應保持適當距離並通報專業人員處理。

如遇野生動物救援需求，可撥打1959動保專線或（02）2959-6353救援專線，由專業人員協助，共同維護野生動物與人類生活環境的平衡。

日本神奈川縣川江之島告示牌，提醒民眾勿餵食、當心黑鳶搶食行為，利爪可能造成傷害。圖／新北動保處提供

新北市動保處提醒，民眾若發現保育類猛禽或其他野生動物誤闖住宅、建築物，切勿圍觀、追趕、驚嚇或自行捕捉，也不要刻意提供食物，應保持適當距離並通報專業人員處理。圖／新北動保處提供

這隻黑鳶是猛禽協會長期追蹤監測幼鳥編號「藍K4」，日前在新北新店飛進建築工地吃便當廚餘，之後滯留現場不離開。圖／新北動保處提供