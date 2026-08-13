台東長濱天空上演「蜻蜓大遷徙」 目擊者估逾百萬隻

台東縣長濱鄉今天清晨出現罕見自然奇景，大批蜻蜓成群飛越天空，從南往北一路遷飛，密密麻麻的數量讓目擊民眾驚呼「活了60年，從來沒看過這麼多蜻蜓」，短短不到半小時，宛如一場壯觀的蜻蜓大遷徙。

今天清晨5點55分左右，長濱鄉民池祥鈺準備出門工作，才剛上路，就發現天空出現大量蜻蜓。一抬頭，只見成群蜻蜓從南方飛向北方，數量密集、綿延在天空中，讓他忍不住停下腳步觀察。

池祥鈺表示，他在長濱生活60年，過去從未看過如此大規模的蜻蜓群，這次的景象相當壯觀，估計短短不到30分鐘，天空中可能有上百萬隻蜻蜓飛過。

到了上午7點40分左右，雖然先前密集的蜻蜓群已經消失，但天空中仍不時可以看到零星蜻蜓持續飛行，顯示這場大規模遷飛並非短暫出現後立即完全消失。

如此大規模的蜻蜓群突然出現，也讓在地居民好奇，是否與近期天候、環境或季節變化有關。對於這場罕見景象，池祥鈺則認為是好現象。他說，蜻蜓是益蟲，希望是因為台灣近年越來越重視生態保育，環境逐漸改善，才讓這麼多蜻蜓出現在長濱天空。

有生態工作者指出，蜻蜓大量聚集或遷飛，可能與季節、氣候、風向、溫度以及食物來源等環境條件有關，至於這次長濱出現如此大規模的蜻蜓群，究竟是何種蜻蜓、為何形成大規模飛行，仍有待進一步觀察與辨識。