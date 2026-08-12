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虐殺倉鼠男大生考上成大又養倉鼠？ 南市議員促動保處要介入

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林燕祝質詢指虐鼠男大生考上成大研究所後疑到台南再養動物，要求動保處與成大建立預防機制。圖／取自台南市議會直播畫面
台南市議員林燕祝質詢指虐鼠男大生考上成大研究所後疑到台南再養動物，要求動保處與成大建立預防機制。圖／取自台南市議會直播畫面

甫錄取成大研究生的高雄大學陳姓學生，因虐死40隻倉鼠，雖經案發地的高雄動保處依動保法開罰即移送法辦，PETA 11日促校方追法辦，成大卻以「有教無類」回應不會處置該學生。台南市議員林燕祝今於議會質詢時關切，要求市府農業局及動保處積極介入了解，不能等到再發生虐待動物案件才處理。

林燕祝表示，虐待動物案件令人痛心，尤其該名學生涉嫌以極為殘忍的方式對待倉鼠，相關行為引發社會高度關注。有人向她檢舉該學生還在台南的住處養倉鼠，農業局有無法源可管制他不能再養小動物？市府是否能掌握相關情況、如何預防類似事件再發生，值得重視。

林燕祝表示，這位陳姓學生虐殺40隻倉鼠，發生地是在高雄市，高雄動保處在6月23日依動保法開罰並移送地檢署偵辦。但該學生最近考上成大研究所，PETA亞洲善待動物組織11日公開呼籲成功大學應重視此案，並加強學生的生命教育。不料，校方卻以有教無類回應，不處置該學生，她擔心校方的態度，會有反面效應，讓有心理有問題的學生有樣學樣。

她指出，學生雖已是成年人，但學校仍應建立必要的輔導機制。面對具有高度爭議的虐待動物行為，不能只將焦點放在案件司法處理，也應從心理輔導、校園管理及動物飼養等面向預防，避免讓問題再次發生。

農業局表示，由於原案發生在高雄，相關案件已由高雄動保單位移送司法機關處理；至於目前在台南的情況，市府會與成功大學聯繫、溝通並進一步了解。

農業局說，現行動物保護法已有相關規定，若涉及虐待並致動物死亡，除行政處分外，也可能涉及刑事責任；至於後續飼養限制及預防措施，市府將與成功大學進一步聯繫，了解學生目前的飼養狀況及相關情形。

林燕祝表示，希望農業局及動保處不要只停留在「有人檢舉才處理」，而應與大學建立聯繫及通報機制，針對涉及嚴重虐待動物行為的個案，從教育、輔導及預防面向共同處理，避免類似事件再次發生。

成大 虐殺 倉鼠

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