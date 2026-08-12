虐殺倉鼠男大生考上成大又養倉鼠？ 南市議員促動保處要介入

甫錄取成大研究生的高雄大學陳姓學生，因虐死40隻倉鼠，雖經案發地的高雄動保處依動保法開罰即移送法辦，PETA 11日促校方追法辦，成大卻以「有教無類」回應不會處置該學生。台南市議員林燕祝今於議會質詢時關切，要求市府農業局及動保處積極介入了解，不能等到再發生虐待動物案件才處理。

林燕祝表示，虐待動物案件令人痛心，尤其該名學生涉嫌以極為殘忍的方式對待倉鼠，相關行為引發社會高度關注。有人向她檢舉該學生還在台南的住處養倉鼠，農業局有無法源可管制他不能再養小動物？市府是否能掌握相關情況、如何預防類似事件再發生，值得重視。

林燕祝表示，這位陳姓學生虐殺40隻倉鼠，發生地是在高雄市，高雄動保處在6月23日依動保法開罰並移送地檢署偵辦。但該學生最近考上成大研究所，PETA亞洲善待動物組織11日公開呼籲成功大學應重視此案，並加強學生的生命教育。不料，校方卻以有教無類回應，不處置該學生，她擔心校方的態度，會有反面效應，讓有心理有問題的學生有樣學樣。

她指出，學生雖已是成年人，但學校仍應建立必要的輔導機制。面對具有高度爭議的虐待動物行為，不能只將焦點放在案件司法處理，也應從心理輔導、校園管理及動物飼養等面向預防，避免讓問題再次發生。

農業局表示，由於原案發生在高雄，相關案件已由高雄動保單位移送司法機關處理；至於目前在台南的情況，市府會與成功大學聯繫、溝通並進一步了解。

農業局說，現行動物保護法已有相關規定，若涉及虐待並致動物死亡，除行政處分外，也可能涉及刑事責任；至於後續飼養限制及預防措施，市府將與成功大學進一步聯繫，了解學生目前的飼養狀況及相關情形。

林燕祝表示，希望農業局及動保處不要只停留在「有人檢舉才處理」，而應與大學建立聯繫及通報機制，針對涉及嚴重虐待動物行為的個案，從教育、輔導及預防面向共同處理，避免類似事件再次發生。