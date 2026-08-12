快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

「夢幻之蝶」大解密！雪管處9月5日安排專家講座 明午開放線上報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣寬尾鳳蝶訪花的美麗身影。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣寬尾鳳蝶訪花的美麗身影。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園為推廣生物多樣性保育理念並提升社會大眾對台灣特有珍稀物種的認識，雪霸國家公園管理處將於9月5日（周六）下午，委託東海大學生命科學系及生態與環境研究中心在東海大學生命科學系于名振教室舉辦2026台灣寬尾鳳蝶保育講座「森林中的幻之國寶！台灣寬尾鳳蝶神祕日記大解密」親子活動。盼透過專家學者分享、親子互動手作教育體驗，邀大小朋友一同探索台灣寬尾鳳蝶的神祕面貌，認識珍貴蝴蝶生態，共同攜手守護台灣自然環境。

雪管處表示：台灣寬尾鳳蝶有「夢幻之蝶」與「國寶蝶」之稱，不僅是台灣特有的珍稀物種，也是重要的保育類野生動物。由於寄主植物只有台灣檫樹一種，加上棲地環境易隨森林成熟鬱閉後減少，使其族群數量並不豐沛。近年來，雪霸國家公園持續投入棲地維護、族群監測及保育研究，希望透過科學調查與環境教育，提升民眾對生物多樣性及森林生態保育的重視，凝聚更多社會力量共同支持保育行動。

這次專家講座，由長期投入台灣寬尾鳳蝶研究的呂至堅博士主講「追尋台灣寬尾鳳蝶：一位研究者的野外日記」，將分享多年深入山林調查的第一手經驗，帶領民眾了解研究人員如何追尋神祕蝶影，並介紹台灣寬尾鳳蝶的生態習性、棲地環境及保育現況等。透過深入淺出的解說，讓親子家庭在聆聽精彩故事時，也能認識野外研究工作的挑戰與自然保育的重要價值。

雪管處指出，除了知識性的講座分享，活動還安排「台灣寬尾鳳蝶親子手繪活動」，運用3D列印製作的台灣寬尾鳳蝶立體模型，由家長陪伴孩子共同彩繪創作，讓學習從「聽見」延伸到「動手做」，在親子互動過程中留下難忘的回憶；藝術創作結合生態知識，不僅提升孩子的觀察力與創造力，也讓保育理念能以更有溫度的方式深植大小朋友心中。

雪管處長林文和表示，推動環境教育不只是傳遞知識，更希望透過寓教於樂的活動設計，引導下一代建立尊重自然的觀念。此次活動以親子共同參與為核心，鼓勵家長陪伴孩子走進生態保育的世界，透過專家講座與實作體驗，認識台灣珍貴且獨特的自然資產，進一步理解每一個物種在森林生態系中的重要角色。

此次活動免費線上報名，報名自8月13日中午12時起，歡迎幼稚園中大班至國小學童及家長共同報名參加，限額40名學童，講座報名資訊請至雪管處網站或雪霸國家公園臉書粉絲專頁查詢，點選報名連結或掃描QR code報名。雪霸國家公園管理處誠摯邀請親子家庭把握難得機會，一同走進臺灣山林的生命故事，揭開台灣寬尾鳳蝶的神祕面紗，從認識開始，讓保育成為每個家庭共同實踐的行動，攜手守護台灣珍貴而美麗的自然生態。

雪霸國家公園2026台灣寬尾鳳蝶保育講座活動海報。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園2026台灣寬尾鳳蝶保育講座活動海報。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸 寬尾鳳蝶 講座

延伸閱讀

影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

「新北小花終結者聯盟」出擊 號召千人除蔓護山林

石虎的回家路通到涵碧樓 55農友用一片片農田串起保育網

好讀周報／台灣幼老共學有教育優勢但互動有限 未來「爺奶老師」更自然

相關新聞

虐殺倉鼠男大生考上成大又養倉鼠？ 南市議員促動保處要介入

甫錄取成大研究生的高雄大學陳姓學生，因虐死40隻倉鼠，雖經案發地的高雄動保處依動保法開罰即移送法辦，PETA 11日促校方追法辦，成大卻以「有教無類」回應不會處置該學生。台南市議員林燕祝今於議會質詢時關切，要求市府農業局及動保處積極介入了解，不能等到再發生虐待動物案件才處理。

【動物冷知識】水母刺細胞超危險！3種動物竟「偷來當武器」防身

哈囉大家好，我是帽帽！

蘭嶼岸際驚見2海龜擱淺「一死一活」 海巡急救活龜、死龜送博物館研究

蘭嶼虎頭坡岸際昨下午驚見2隻海龜擱淺，海巡接獲通報後立即趕往處理，發現其中1隻欖蠵龜已死亡，另1隻綠蠵龜仍存活，隨即協同海洋保育署蘭嶼工作站展開救援及保存作業，今天再將2隻海龜搭船送往屏東後壁湖，交由國立海洋生物博物館後續研究。

寵物犬可分辨人類情緒 專家長期馴化敏銳力

狗能分辨人類不同情緒！奧地利與墨西哥動物科學研究指出，受過訓練的寵物犬不僅能區分快樂與負面的表情，還展現出更精細的認知能力，能辨別恐懼與悲傷之間的差異。專家強調，犬類大腦對人類情感的處理不只是簡單的二元區分，而是具備更複雜的分類能力。 犬類區分人類情緒 《大眾科學》報導，透過核磁共振成像 (fMRI) 腦部掃描技術，研究人員觀察受測犬類在面對不同人類表情時的腦部反應，發現牠們不僅能區分情緒的正負面，還能進一步辨別恐懼、憤怒與悲傷等細微差異。研究顯示，即便面對陌生人的靜態照片，狗仍會針對特定情感產生獨特的處理模式。 這項研究不僅有助了解犬類的感官世界，也為人類社交大腦網路提供重要參考依據。然而，儘管人類與寵物之間存在更深層的社交認知連結，專家也提醒人們不應過度將動物行為擬人化。 社交認知情緒表達 《衛報》報導，在特定腦區中，憤怒與悲傷的訊號較為接近，但全腦分析顯示，犬類對恐懼情緒有明顯的反應辨別力。對此，這種能力可能是長期馴化的結果，讓狗能敏銳察覺人類的社會訊號。 如今，儘管研究樣本較小且多為邊境牧羊犬，這項發現仍強調了情緒表達在人犬訓練與溝通中的重要性。未來，在訓練過程中使用正面情緒將

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。