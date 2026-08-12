「夢幻之蝶」大解密！雪管處9月5日安排專家講座 明午開放線上報名

雪霸國家公園為推廣生物多樣性保育理念並提升社會大眾對台灣特有珍稀物種的認識，雪霸國家公園管理處將於9月5日（周六）下午，委託東海大學生命科學系及生態與環境研究中心在東海大學生命科學系于名振教室舉辦2026台灣寬尾鳳蝶保育講座「森林中的幻之國寶！台灣寬尾鳳蝶神祕日記大解密」親子活動。盼透過專家學者分享、親子互動手作教育體驗，邀大小朋友一同探索台灣寬尾鳳蝶的神祕面貌，認識珍貴蝴蝶生態，共同攜手守護台灣自然環境。

雪管處表示：台灣寬尾鳳蝶有「夢幻之蝶」與「國寶蝶」之稱，不僅是台灣特有的珍稀物種，也是重要的保育類野生動物。由於寄主植物只有台灣檫樹一種，加上棲地環境易隨森林成熟鬱閉後減少，使其族群數量並不豐沛。近年來，雪霸國家公園持續投入棲地維護、族群監測及保育研究，希望透過科學調查與環境教育，提升民眾對生物多樣性及森林生態保育的重視，凝聚更多社會力量共同支持保育行動。

這次專家講座，由長期投入台灣寬尾鳳蝶研究的呂至堅博士主講「追尋台灣寬尾鳳蝶：一位研究者的野外日記」，將分享多年深入山林調查的第一手經驗，帶領民眾了解研究人員如何追尋神祕蝶影，並介紹台灣寬尾鳳蝶的生態習性、棲地環境及保育現況等。透過深入淺出的解說，讓親子家庭在聆聽精彩故事時，也能認識野外研究工作的挑戰與自然保育的重要價值。

雪管處指出，除了知識性的講座分享，活動還安排「台灣寬尾鳳蝶親子手繪活動」，運用3D列印製作的台灣寬尾鳳蝶立體模型，由家長陪伴孩子共同彩繪創作，讓學習從「聽見」延伸到「動手做」，在親子互動過程中留下難忘的回憶；藝術創作結合生態知識，不僅提升孩子的觀察力與創造力，也讓保育理念能以更有溫度的方式深植大小朋友心中。

雪管處長林文和表示，推動環境教育不只是傳遞知識，更希望透過寓教於樂的活動設計，引導下一代建立尊重自然的觀念。此次活動以親子共同參與為核心，鼓勵家長陪伴孩子走進生態保育的世界，透過專家講座與實作體驗，認識台灣珍貴且獨特的自然資產，進一步理解每一個物種在森林生態系中的重要角色。

此次活動免費線上報名，報名自8月13日中午12時起，歡迎幼稚園中大班至國小學童及家長共同報名參加，限額40名學童，講座報名資訊請至雪管處網站或雪霸國家公園臉書粉絲專頁查詢，點選報名連結或掃描QR code報名。雪霸國家公園管理處誠摯邀請親子家庭把握難得機會，一同走進臺灣山林的生命故事，揭開台灣寬尾鳳蝶的神祕面紗，從認識開始，讓保育成為每個家庭共同實踐的行動，攜手守護台灣珍貴而美麗的自然生態。