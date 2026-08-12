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毛孩老化問題浮現…台南寵物缺長照制度 議員籲比照高雄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高齡毛孩比例日高，南市議員李宗霖籲台南建立寵物長照制度。記者吳淑玲／攝影
高齡毛孩比例日高，南市議員李宗霖籲台南建立寵物長照制度。記者吳淑玲／攝影

高齡毛孩比例日高，寵物長齡照護已成為飼主面臨的新課題，南市議員指台南市卻仍缺乏完整的寵物長照制度。7歲以上犬貓已面臨關節退化、行動不便甚至失智等問題，要求台南不能等到問題發生才處理，應及早建立寵物長照支持體系。

市議員李宗霖今質詢農業局指出，高雄市率先全台公布「寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，目前已有6家動物醫院提供水療等復健服務；新北市則將中和動物之家轉型為全台首座「動物長照園區」，導入水中跑步機、針灸等照護。因此，李宗霖要求農業局應參考外縣市經驗，研議「台南市寵物長照機構設置與獎勵辦法」，讓寵物長照法制化。

李宗霖表示，農業局應盤點台南具備水療、針灸等高齡照護與復健設施的動物醫院及寄養業者，建立官方認證標章與設備補助機制；公立動物之家也不能只停留在傳統收容與絕育，應規畫復健設施及飼主長照講座，成為高齡、殘疾毛孩照護示範場域。

此外，針對高齡毛孩認養負擔，李宗霖建議參考新北市作法，研議「老毛孩認養終身醫療補助計畫」；面對寵物殯葬消費糾紛，李宗霖要求農業局研議訂定「台南市寵物生命紀念自治條例」，比照高雄市成立「費率審議會」，針對火化、樹灑葬等服務核定公定價格，保障市民權益。

動保處長方川和回應，目前市府針對遊蕩犬隻照護編列約80萬元經費。針對議員提出的寵物長照制度與相關補助建議，會後將召集相關單位深入研議；目前市府已針對轄內動物醫院進行數量統計，未來會進一步掌握並輔導各院所提供的照護與醫療服務。

台南 寵物 老化

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