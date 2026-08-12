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蘭嶼岸際驚見2海龜擱淺「一死一活」 海巡急救活龜、死龜送博物館研究

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2隻擱淺海龜搭乘「綠島之星3號」前往屏東後壁湖，後續將由國立海洋生物博物館進行接運及相關研究。圖／第一三岸巡隊提供
2隻擱淺海龜搭乘「綠島之星3號」前往屏東後壁湖，後續將由國立海洋生物博物館進行接運及相關研究。圖／第一三岸巡隊提供

蘭嶼虎頭坡岸際昨下午驚見2隻海龜擱淺，海巡接獲通報後立即趕往處理，發現其中1隻欖蠵龜已死亡，另1隻綠蠵龜仍存活，隨即協同海洋保育署蘭嶼工作站展開救援及保存作業，今天再將2隻海龜搭船送往屏東後壁湖，交由國立海洋生物博物館後續研究。

海巡署東部分署第一三岸巡隊開元安檢所昨天傍晚5時36分接獲漁人社區發展協會通報，指虎頭坡岸際發現疑似2隻海龜擱淺，海巡立即派員前往，並聯繫海洋保育署蘭嶼工作站共同處理。

經現場確認，其中1隻為死亡欖蠵龜，體長52公分、體寬54公分；另一隻為活體綠蠵龜，體長40公分、體寬39公分。海巡人員協助將活體綠蠵龜搬運至安檢所保濕暫置，死亡海龜則妥善包覆保存，並由海洋保育署聯繫國立海洋生物博物館辦理後送。

今天上午9點，開元安檢所再會同海洋保育署蘭嶼工作站巡查員，將2隻海龜搬運至「綠島之星3號」客輪，運往屏東後壁湖，後續再由國立海洋生物博物館人員接運，以利進行相關研究及後續處置。

第一三岸巡隊表示，台東沿海及離島海域生態資源豐富，民眾若在岸際發現海龜等海洋保育類野生動物擱淺，切勿任意觸碰、搬動或帶離現場，應立即通報相關單位處理，共同維護海洋生態資源。

蘭嶼虎頭坡岸際發現2隻海龜擱淺，其中1隻欖蠵龜死亡、另1隻綠蠵龜仍存活，海巡獲報後立即前往協助處理。圖／第一三岸巡隊提供
蘭嶼虎頭坡岸際發現2隻海龜擱淺，其中1隻欖蠵龜死亡、另1隻綠蠵龜仍存活，海巡獲報後立即前往協助處理。圖／第一三岸巡隊提供

蘭嶼 海龜 海巡

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