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台南遊蕩犬逾萬隻 餵食亂象衍生追人追車 市府：要辦正確餵養研習

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南仁德區毛孩森活村，評估不適再回置犬隻，目前已安置111隻。聯合報系資料照
台南仁德區毛孩森活村，評估不適再回置犬隻，目前已安置111隻。聯合報系資料照

台南市遊蕩犬逾萬隻，目前灣裡、善化2處動物收容設施約收容900隻，斥資4.2億元興建的學甲多功能教育園區預計9月6日啟用，可再增加400隻收容量。不過，多位市議員質詢指出，整體收容量仍遠遠不足，多數遊蕩犬結紮後只能回置，加上部分民眾餵食衍生剩食、廚餘及追人追車等問題，已成部分地區居民生活困擾。今年規畫辦理正確餵養說明會，降低不當餵養行為。

農業局今天在市議會報告指出，市府持續從源頭減少遊蕩動物，透過多元管道推廣認養，並聘請動物訓練師加強收容犬隻穩定度及社會化訓練，同時開設志工訓練專班，提升犬隻訓練量能；目前已媒合認養流浪犬貓1萬8363隻。

農業局表示，學甲多功能教育園區啟用後，將進一步推廣認養，並結合生命教育、動物保護宣導及友善飼養。另針對各區暫置需求，目前仁德區「毛孩森活村」已進駐111隻犬隻，並推動認養15隻；玉井、龍崎、城西焚化場及永康區等地也持續評估設置暫置空間。

議員指出，遊蕩動物問題不只是人與動物之間的議題，部分民眾餵食後未妥善清理，甚至將大量剩食、廚餘放置戶外，不僅造成環境髒亂、異味，也容易吸引其他動物聚集，甚至讓犬隻形成固定聚集點，衍生追逐行人、車輛等公共安全問題。

動保處表示，民眾若餵養流浪犬貓，應以「友善管理」及「源頭控制」為原則，並配合捕捉、絕育及數量控制。餵養地點應避開道路、路口、學校等人車及孩童頻繁活動區域，避免犬隻固定聚集形成地域性行為，增加追人、追車及交通安全風險。

動保處提醒，若只是因犬隻可憐，在路邊丟放食物，可能反而讓犬隻形成固定聚集點，衍生追車、追人等問題。餵食也應避免使用大量剩食、廚餘，餵後立即清理，降低環境髒亂及衛生問題。

動保處表示，今年將辦理正確餵養說明會，逐步推廣「正確餵養、餵後清潔、避開交通要道及學校、配合絕育管理」觀念，並持續透過認養、工作犬等措施，從源頭管理、收容及環境維護等面向改善遊蕩動物問題，在兼顧動物福利的同時，降低對居民生活及公共安全的影響。

台南 流浪狗

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