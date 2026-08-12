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桃園TNVR遊蕩犬數量逐年下降 擴增寵物公園、首創寵物戲水池

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市農業局推動寵物友善空間認證，桃園目前已有200處餐廳、賣場及休閒農場等寵物友善空間，目標今年底認證數提升至250處。圖／桃園市政府農業局提供
桃園市農業局推動寵物友善空間認證，桃園目前已有200處餐廳、賣場及休閒農場等寵物友善空間，目標今年底認證數提升至250處。圖／桃園市政府農業局提供

桃園市政府持續打造「寵物友善城市」，近年與動保團體合作推動TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、回置），TNVR遊蕩犬去年1109隻，是6年來新低。市府農業局與動保處持續動保治理與提升動物福利，除了全台首創的寵物戲水池已經開放預約，寵物公園今年也將增至32座，讓民眾能與毛小孩安心、樂活。

桃園市動保處長王得吉今天在市政會議進行「寵物友善城市」專題報告，內容提到，市府從源頭管控、收容照護及動物救援等面向推進各項動保措施。自2020年起推動遊蕩犬高強度絕育計畫，鎖定特定區域提高母犬絕育覆蓋率，迄今絕育1萬6800隻，並結合民間團體及學術單位進行家訪關懷，降低遊蕩犬繁殖數量。

為讓收容的毛小孩有更好的生活空間，市府去年已完工改善新屋動物保護教育園區通風、淨味及硬體設施，並參與農業部「沙盒試驗計畫」，是唯一與農業部合作的縣市，目標探索更具彈性的動物照護模式。

農業局長陳冠義也說明，針對具攻擊性犬隻及遊蕩犬聚集所衍生的環境衛生、防疫與公共安全問題，市府正檢討相關處置及沒入機制，提升第一線執法效率，使相關單位能更迅速因應，兼顧公共安全與動物福祉。

另針對餵養遊蕩犬可能衍生的環境及安全問題，也將透過宣導與管理，引導民眾採取適當且負責任的照護方式，並研議導入法務資源，強化第一線動保人員執勤保障。

為了提升動物福利，農業局今年也在南昌動物保護教育園區啟用了全台第一座公立寵物狗戲水池，不止是讓毛小孩消暑的泳池，並兼具水療復健的功能，採線上預約。並推動寵物友善空間認證，桃園目前已有200處餐廳、賣場及休閒農場等寵物友善空間，目標今年底認證數提升至250處。

寵物公園預計今年底前目標增至32座，並完成觀音區設點，逐步朝各行政區皆設有寵物公園的目標邁進。動保處也在南昌動物保護園區每年提供約200小時免費教育課程，向下扎根正確飼養及生命教育觀念。

桃園市農業局今年也在南昌動物保護教育園區啟用了全台第一座公立寵物狗戲水池，不止是讓毛小孩消暑的泳池，並兼具水療復健的功能。圖／桃園市政府農業局提供
桃園市農業局今年也在南昌動物保護教育園區啟用了全台第一座公立寵物狗戲水池，不止是讓毛小孩消暑的泳池，並兼具水療復健的功能。圖／桃園市政府農業局提供

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