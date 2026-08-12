石虎的回家路通到涵碧樓 55農友用一片片農田串起保育網

南投友善石虎農作跨出農田、走進日月潭餐桌！林業保育署南投分署、生物多樣性研究所與日月潭涵碧樓今天推出「友善石虎農作周」，將檸檬、香蕉、愛玉及茶葉等在地友善食材導入餐飲，研發限定飲品與甜點，讓旅客品嘗南投食材，也認識石虎保育，串起從農地到餐桌的永續鏈結。

活動今天在涵碧樓中餐廳舉行，由石虎保育大使「阿虎」見證農友將食材交棒至飯店餐桌，林業保育署長林華慶與涵碧樓董事長賴正鎰共同製作特調飲品，為期一周的推廣活動正式啟動。

林華慶表示，石虎是台灣原生瀕臨絕種保育類野生動物，主要分布在中部淺山與農村交錯地帶，棲地與人類活動高度重疊，面臨棲地喪失、破碎化及人獸衝突等威脅。林業保育署與生多所自103年推動友善石虎農作標章制度，108年起結合地方政府導入生態服務給付，鼓勵農友採取友善耕作。

目前南投已有55名合作農友，友善耕作面積達99.70公頃，近2年增加14.34公頃。農友採草生栽培、不使用除草劑、毒鼠藥及對野生動物不友善的防治網，也避免餵食遊蕩犬貓，降低農業活動對石虎及其他野生動物的威脅。

活動邀請4位友善農友分享經驗。掌櫃果園吳屺台將檸檬園轉型草生栽培；翠嶺峰友善農場吳念穎利用檳榔樹固定香蕉，堅持不用除草劑；瑞丘璞茶張嘉芳在茶園種植翅果鐵刀木，吸引生物天敵維持自然平衡；青農代表山水裡天然愛玉張耕維則落實無毒、草生管理。

南投分署表示，此次合作正值暑期旅遊旺季，將友善石虎食材導入餐飲，不僅替農友拓展銷售通路，也讓保育概念透過消費體驗走近民眾。旅客品嘗飲品與甜點時，也能了解食材背後的農友故事與石虎棲地保育。

南投分署表示，友善農作需要中央、地方、學術單位、農友及企業共同投入，透過「農地到餐桌」模式，串聯保育、農業與觀光，未來將擴大參與，讓更多友善農產品進入市場，在守護石虎家園的同時，也為農友創造產業價值。

林保署長林華慶（左）與涵碧樓董事長賴正鎰共同以友善石虎農作食材製作特調飲品。圖／林保署南投分署提供