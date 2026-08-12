寵物犬可分辨人類情緒 專家長期馴化敏銳力

狗能分辨人類不同情緒！奧地利與墨西哥動物科學研究指出，受過訓練的寵物犬不僅能區分快樂與負面的表情，還展現出更精細的認知能力，能辨別恐懼與悲傷之間的差異。專家強調，犬類大腦對人類情感的處理不只是簡單的二元區分，而是具備更複雜的分類能力。

犬類區分人類情緒

《大眾科學》報導，透過核磁共振成像 (fMRI) 腦部掃描技術，研究人員觀察受測犬類在面對不同人類表情時的腦部反應，發現牠們不僅能區分情緒的正負面，還能進一步辨別恐懼、憤怒與悲傷等細微差異。研究顯示，即便面對陌生人的靜態照片，狗仍會針對特定情感產生獨特的處理模式。

這項研究不僅有助了解犬類的感官世界，也為人類社交大腦網路提供重要參考依據。然而，儘管人類與寵物之間存在更深層的社交認知連結，專家也提醒人們不應過度將動物行為擬人化。

社交認知情緒表達

《衛報》報導，在特定腦區中，憤怒與悲傷的訊號較為接近，但全腦分析顯示，犬類對恐懼情緒有明顯的反應辨別力。對此，這種能力可能是長期馴化的結果，讓狗能敏銳察覺人類的社會訊號。

如今，儘管研究樣本較小且多為邊境牧羊犬，這項發現仍強調了情緒表達在人犬訓練與溝通中的重要性。未來，在訓練過程中使用正面情緒將有效增進犬類的學習效率。

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