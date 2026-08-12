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【動物冷知識】水母刺細胞超危險！3種動物竟「偷來當武器」防身
哈囉大家好，我是帽帽！
看起來軟嫩軟嫩、隨波逐流的水母，體內卻藏著一套極其危險的武器——刺細胞！
這些微小的細胞就像一把把隱藏在觸手上的「生物針槍」，一旦獵物或掠食者碰觸，就能瞬間射出帶有毒液的刺絲，造成刺痛、紅腫，嚴重時甚至可能危及生命。
然而，海洋裡竟然有些動物不但不怕這些刺細胞，還會想辦法把刺細胞據為己用！
今天我們就來看看，3個會將水母刺細胞據為己用的動物冷知識吧！！
毯子章魚對水母的刺細胞具有高度耐受性，甚至會扯下水母的觸手，拿來纏繞在自己的腕部。
這些觸手上的刺細胞並不會因為離開水母就立刻失去作用，因此對毯子章魚來說，這些被扯下來的觸手就像是撿到了一件現成的武器。
當他們遇到掠食者時，這些帶有刺細胞的觸手就能派上用場，成為嚇阻甚至攻擊敵人的武器。
大西洋海神海蛞蝓玩的也是類似的套路。
他們會捕食一些帶有刺細胞的水母，並將這些刺細胞集中儲存在自己指狀突起的末端。
當掠食者靠近時，這些被保存下來的刺細胞就可以被用來防禦，讓原本屬於水母的攻擊武器，變成海蛞蝓自己的「被動武器」。
Haeckelia 櫛水母雖然名字裡有個「水母」，但他其實不是水母的刺細胞動物門，而是屬於櫛板動物門。
所以櫛水母本身並沒有水母那種刺細胞，卻會捕食水母，並把水母的刺細胞保留下來，據為己用。
所以在海洋裡，有時候生存的關鍵不是「自己有多強」，而是——
別人的武器，我拿來用就好！
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