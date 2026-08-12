快訊

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】水母刺細胞超危險！3種動物竟「偷來當武器」防身

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

看起來軟嫩軟嫩、隨波逐流的水母，體內卻藏著一套極其危險的武器——刺細胞！

這些微小的細胞就像一把把隱藏在觸手上的「生物針槍」，一旦獵物或掠食者碰觸，就能瞬間射出帶有毒液的刺絲，造成刺痛、紅腫，嚴重時甚至可能危及生命。

然而，海洋裡竟然有些動物不但不怕這些刺細胞，還會想辦法把刺細胞據為己用！

今天我們就來看看，3個會將水母刺細胞據為己用的動物冷知識吧！！

毯子章魚對水母的刺細胞具有高度耐受性，甚至會扯下水母的觸手，拿來纏繞在自己的腕部。

這些觸手上的刺細胞並不會因為離開水母就立刻失去作用，因此對毯子章魚來說，這些被扯下來的觸手就像是撿到了一件現成的武器。

當他們遇到掠食者時，這些帶有刺細胞的觸手就能派上用場，成為嚇阻甚至攻擊敵人的武器。

大西洋海神海蛞蝓玩的也是類似的套路。

他們會捕食一些帶有刺細胞的水母，並將這些刺細胞集中儲存在自己指狀突起的末端。

當掠食者靠近時，這些被保存下來的刺細胞就可以被用來防禦，讓原本屬於水母的攻擊武器，變成海蛞蝓自己的「被動武器」。

Haeckelia 櫛水母雖然名字裡有個「水母」，但他其實不是水母的刺細胞動物門，而是屬於櫛板動物門。

所以櫛水母本身並沒有水母那種刺細胞，卻會捕食水母，並把水母的刺細胞保留下來，據為己用。

所以在海洋裡，有時候生存的關鍵不是「自己有多強」，而是——

別人的武器，我拿來用就好！

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

今年颱風生成又快又多！粉專：南卡是55年來最早第17號颱

南卡颱風今天上午8時生成，為今年第17個颱風。今年颱風生成速度好像特別快、特別多？民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，沒錯，經統計氣象署1958年以來有完整官方記錄的颱風資料，今年編號第17號颱風生成時間為8月12日上午8時，是1971年來第17號颱最早生成的時間，若從官方颱風歷史記錄來看，也是歷史第3早，僅次於1965、1971年。

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

台大醫學院院長吳明賢6月23日在住家倒下，被緊急送醫救治，迄今逾1.5個月仍未甦醒，台大校長陳文章已簽署公文，由台大醫學院前院長倪衍玄自本月起暫代職務。台大醫院院長余忠仁今天透露吳明賢最新病況，表示「有在幫他做些準備」，即將進入亞急性、長期照顧，而目前吳院長意識尚未恢復。

雙颱共存！未來1周雷雨突襲中南部 北部午後熱對流

未來1周天氣不穩定，中央氣象署技正謝佩芸表示，受到西南風或低壓帶影響，尤其中南部地區有局部雷雨或短延時強降雨，中部地區有時也會有局部短暫陣雨，其他地方上午天氣比較穩定，中午之後也有機會出現午後雷陣雨，外出要攜帶雨具備用。沒下雨的時候高溫炎熱，周六之前沿海地區留意滿潮前後可能有積淹水現象。

台北熱炸！全台4縣市飆破36度 醫示警「中暑黃金30分鐘」

颱風「白海豚」已遠離台灣，但各地天氣依然炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有機率連續出現36度高溫。衛福部今公布熱傷害就診統計人次數，8月截至11日，總計236人次，光是8月11日就有33人次，僅次於8月4日的39人次。

大稻埕8分鐘煙火最佳觀賞點曝！周六夏日節無人機展演壓軸

七夕前，「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸無人機展演登場，加上8分鐘主題煙火及精彩舞台演出，將再度點亮大稻埕夜空，北市觀傳局也特別推薦最佳觀賞點，就在4號水門舞台前方草地。

鬼門開今晚11時開始！命理師曝「防卡到」隨身小物 每天回家前丟掉

2026年農曆七月初一「鬼門開」落在國曆8月13日，依傳統時辰則從子時，也就是8月12日深夜11時起算。農曆七月俗稱「鬼月」，將一路持續至9月10日「鬼門關」。命理師小瓦老師提醒，若自認較容易受到環境或氣場影響，可以事先準備相關民俗用品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。