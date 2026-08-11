台南夏季水雉調查1737隻 族群恢復穩定成長

水雉生態教育園區今天公布今年度台南地區水雉夏季調查結果，發現族群數量1737隻，較去年增加234隻，恢復正常穩定成長，官田區仍為主要分布區域，繁殖區多在菱角田中。

水雉生態教育園區主任李文珍告訴中央社記者，相較去年受颱風丹娜絲影響減損水雉數量，今年族群數量呈持續增加，恢復正常發展，可見若氣候變遷影響不大，水雉族群仍能維持穩健成長。

李文珍表示，水雉是主要生活在淡水濕地的鳥類，特化腳趾使牠們能夠在浮葉性植物上活動，並利用植物莖葉築巢和繁殖下一代，因此有大規模菱角種植區域的台南，是水雉在台灣主要分布區域。

她說，為了解水雉在繁殖季的族群數量變化和棲地利用情形，水雉生態教育園區延續與農業部生物多樣性研究所指標研究室共同研擬監測流程標準，在水雉的繁殖季（夏季）及非繁殖季（冬季）各進行一次台南地區水雉調查。

李文珍表示，每年4月至9月為水雉繁殖季，由於7月底菱角慢慢布滿水域，水雉正為繁衍下一代努力佔地盤，活動範圍較固定，此時進行族群調查，成鳥族群量會較趨近於真實數字。

她說，此次調查發現水雉族群數量1737隻，官田區仍為主要分布區域，占62.9%。其次為下營區和麻豆區，繁殖區域多集中於菱角田中，水雉生態教育園區和農業部林業及自然保育署嘉義分署、台南市政府合作，延續過去推廣友善耕作策略，盼讓水雉能有更多友善環境作為繁殖棲地。