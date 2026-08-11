革龜遭漁船意外捕獲 海保救援網首例治療後野放

1隻革龜7日遭漁船意外捕獲，疑因漁具拉扯及摩擦，造成其部分組織壞死及創傷，經數日治療後，由海保署等單位今天於屏東外海野放，為海保救援網首次治療並野放革龜的案例。

海洋委員會海洋保育署今天說明，日前颱風「白海豚」即將接近台灣周邊海域之際，蚵子寮漁港安檢所7日透過海洋保育署海洋保育類野生動物救援網（MARN），通報一起革龜救援案件。

海保署提到，一艘拖網漁船於高雄外海約5浬作業時，意外捕獲1隻革龜，漁民發現後立即通報並配合救援。海保署隨即啟動MARN救援機制，由高雄市政府海洋局、海保署台南海洋保育巡查站及國立海洋生物博物館共同前往現場。

海保署表示，經現場人員評估，革龜須後送海生館進行檢傷、醫療及後續照護，待生命徵象穩定且恢復野外生存能力後，再擇期野放返回大海。

海保署新聞稿指出，經海生館獸醫師檢視，該隻革龜體長（曲線長）127.5公分、體重150公斤，研判為青少龜，其頭部上緣及鼻腔尖端、雙前肢近端及遠端等部位，疑因漁具拉扯及摩擦，造成大面積表淺性創傷及部分組織壞死。

海保署表示，由獸醫團隊連日清創、照護傷口及支持性治療後，革龜恢復情形良好，9日下午恢復正常潛水能力，整體生命徵象穩定。

海保署提到，革龜不適合長時間於人工環境收容，在人工圈養環境中，革龜容易因持續衝撞池壁而加劇外傷，目前國內收容環境難以提供足量且適當天然餌料，在評估確認革龜具備野外生存能力後，須儘速野放，以提升其存活機會。

海保署表示，為讓該隻革龜盡快返回適合棲息海域，今天下午租用「恆春海洋23號」，偕同海生館於屏東縣海口漁港外海8浬、水深185公尺海域辦理野放作業。

海保署指出，該海域水深及海洋環境較符合革龜生活習性，經現場確認革龜健康狀況及海象條件均符合野放標準後，救援團隊順利將革龜送返大海。

海保署補充，革龜為最大的海龜種類，且為遠洋的洄游性物種，主要食物為水母，在台灣並不常見，近幾年因混獲或擱淺僅通報過9次，此次為海保救援網首次成功救援革龜，並經救傷中心治療後野放的案例。