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命懸一線到重拾希望 新北黑貓「炭炭」挺過重病等待幸福認養

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
黑貓炭炭大病初癒，即使身體還沒完全康復，但看到有人靠近還是會睜開圓圓的大眼睛討摸。圖／新北動保處提供
黑貓炭炭大病初癒，即使身體還沒完全康復，但看到有人靠近還是會睜開圓圓的大眼睛討摸。圖／新北動保處提供

新北淡水地區日前有民眾拾獲1隻虛弱的黑色小野貓，動保處接手後檢查發現牠嚴重腹瀉、血便、肺炎，隨即轉送毛寶貝醫療中心透過高壓氧療程細心照護，已逐漸恢復並依毛色取名「炭炭」，開放認養希望幫牠找1個新家。

「炭炭」是在淡水區新民街一段被拾獲送至淡水動物之家安置，剛開始嚴重腹瀉、血便及上呼吸道感染，長時間投藥治療仍持續惡化，不僅無法正常進食，體重也快速下降，虛弱到無法站立，獸醫師一度評估病情不樂觀。

然而即使十分虛弱，只要有人靠近，牠仍會努力睜開眼睛望著對方，讓醫護人員格外心疼，更加努力照顧牠並命名為「炭炭」，希望賦予新名字的同時擁有翻轉命運動力。

後來透過高壓氧療程及繼續投藥，病情終於逐漸好轉、開始願意進食、重新站起來活動，即使每天仍需接受治療，只要醫護人員靠近，牠便主動靠近磨蹭、發出輕柔呼嚕聲討摸摸，展現旺盛求生意志令人疼惜。

動保處表示，「炭炭」已脫離最危急的階段，但康復之路仍在持續，腸胃功能尚未完全恢復，輕度肺炎仍需接受治療，但病況已可控制，只要持續配合醫療，健康狀況可望逐步改善。

每1隻毛寶貝都值得有一個家，期盼透過認養讓「炭炭」早日擁有穩定且溫暖的家庭生活。新北市8間動物之家仍有許多像「炭炭」一樣親人、愛撒嬌的毛寶貝等待認養，更多資訊可至新北市政府動物保護防疫處認養平台查詢，或持續關注新北市動保處臉書粉絲專頁，掌握最新認養活動消息。

新北市淡水地區日前有民眾拾獲1隻虛弱的黑色小野貓，動保處接手後檢查發現牠嚴重腹瀉、血便、肺炎，隨即轉送毛寶貝醫療中心透過高壓氧療程細心照護，已逐漸恢復並依毛色取名「炭炭」，開放認養希望幫牠找1個新家。圖／新北動保處提供
新北市淡水地區日前有民眾拾獲1隻虛弱的黑色小野貓，動保處接手後檢查發現牠嚴重腹瀉、血便、肺炎，隨即轉送毛寶貝醫療中心透過高壓氧療程細心照護，已逐漸恢復並依毛色取名「炭炭」，開放認養希望幫牠找1個新家。圖／新北動保處提供

新北市淡水地區日前有民眾拾獲1隻虛弱的黑色小野貓，動保處接手後檢查發現牠嚴重腹瀉、血便、肺炎，隨即轉送毛寶貝醫療中心透過高壓氧療程細心照護，已逐漸恢復並依毛色取名「炭炭」，開放認養希望幫牠找1個新家。圖／新北動保處提供
新北市淡水地區日前有民眾拾獲1隻虛弱的黑色小野貓，動保處接手後檢查發現牠嚴重腹瀉、血便、肺炎，隨即轉送毛寶貝醫療中心透過高壓氧療程細心照護，已逐漸恢復並依毛色取名「炭炭」，開放認養希望幫牠找1個新家。圖／新北動保處提供

認養 淡水 新北

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