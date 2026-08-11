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觀光客過度餵食改變生態！罕見山豬獵殺活兔 日本兔島陷危機

聯合新聞網／ 綜合報導
日本「兔島」近年因觀光客過度餵食，意外吸引野生山豬定居，讓兔群面臨意想不到的生存危機。示意圖，非文中事發地點。 圖／Pakutaso
日本「兔島」近年因觀光客過度餵食，意外吸引野生山豬定居，讓兔群面臨意想不到的生存危機。示意圖，非文中事發地點。 圖／Pakutaso

位於日本廣島縣竹原市瀨戶內海國立公園的「大久野島」，是一座周長約4公里的無人島。從1970年代開始，引進外來種穴兔野生化後，島上繁衍出超過500隻兔子，每年吸引約20萬觀光客造訪，因此有「兔島」之稱。不過，這座觀光勝地近年因觀光客過度餵食，島上生態發生改變，意外吸引野生山豬定居，讓兔群面臨意想不到的生存危機。

據日媒「讀賣新聞Online」報導，日本環境省調查顯示，島上原本並無山豬，大約15年前，山豬橫渡大海，出現在島上並開始繁殖。觀光客帶去餵兔子的蔬菜等食物大量殘留，成為山豬充沛的糧食來源，導致其數量急遽增加。雖然相關單位設下陷阱驅離，仍難以遏止山豬族群增加數量。

由福島大學與吳高等專門學校組成的研究團隊調查發現，過度餵食已引起嚴重的生態改變。福島大學兼子伸吾教授指出，團隊於2024年3月親眼觀察到山豬攻擊活生生的公兔，並叼入森林捕食。過去山豬僅會食用自然死亡的兔子屍體，主動獵捕兔子在全球屬罕見案例，證實人類餵食已改變野生動物習性。

兼子教授警告，過度餵食間接促成山豬定居並干擾生態平衡。為此，環境省與當地單位呼籲遊客嚴格遵守餵食規範，務必看著兔子吃完並清理帶走殘留食物。唯有嚴守規範，才能避免人類的善意演變成生態災難，保護兔島的永續發展。

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