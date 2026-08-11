快訊

「韓國藝匠」無預警倒閉！準新人急跳腳 同業伸援：免費提供婚紗救急

變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

聽新聞
0:00 / 0:00

四趾陸龜、白月輪鸚鵡走失未認領 彰化動防所開放民眾認養

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣動物防疫所受理民眾拾獲1隻白月輪鸚鵡，由於原飼主過7天未認領，動防所訂8月20日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣動物防疫所受理民眾拾獲1隻白月輪鸚鵡，由於原飼主過7天未認領，動防所訂8月20日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／彰化縣動物防疫所提供

彰化縣動物防疫所受理民眾拾獲的四趾陸龜及白月輪鸚鵡各1隻，由於原飼主過7天未認領，動防所分別訂8月19日及20日受理民眾認養

彰化市民拾獲的這隻四趾陸龜，經動防所公告，原飼主已逾7天未認領，動防所預定8月19日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。

據了解，四趾陸龜又稱俄羅斯陸龜、四爪陸龜或草原陸龜，是世界上分布緯度最高的陸龜物種，不同於多數陸龜是五爪，四趾陸龜前肢只有四個爪子而得名，體型小巧且個性活潑，是陸龜愛好者中受歡迎的入門物種。活體價格視體型、性別等而定，每隻在2千元至9千元之間。

至於彰化市民拾獲的一隻白月輪鸚鵡，也經動防所公告，原飼主逾7日未認領，動防所預定8月20日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。

白月輪鸚鵡是紅領綠鸚鵡（月輪鸚鵡）的白化基因變異品種，全身上下擁有純白如雪的羽毛與點綴其間的紅寶石色眼睛。牠們因外型優雅、具備極高的說話潛力，在台灣中型寵物鳥市場很受歡迎，每隻售價3千元至8千元之間。

彰化縣動物防疫所受理民眾拾獲1隻四趾陸龜，經動防所公告，原飼主已逾7天未認領，動防所預定8月19日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣動物防疫所受理民眾拾獲1隻四趾陸龜，經動防所公告，原飼主已逾7天未認領，動防所預定8月19日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／彰化縣動物防疫所提供

鸚鵡 彰化 認養

延伸閱讀

龜速大逃亡！台中陸龜深夜「越獄」200公尺 暖警靠這招10分鐘送回家

新北小狗墜樓死亡 飼主未設防護被罰1萬5千元

動物用藥新制草案 動物醫療機構可自由購藥、轉讓藥品

狗狗進店買東西「一直撞倒貨架」 機警店員發現怪怪的救了一命：牠在求救

相關新聞

新冠疫情再升溫！上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。由於，新冠疫情正處流行期，預期高峰期仍維持在本周或下一周的8月中旬。

健保早療新制簡化收案、調高支付 約2.5萬名兒童受惠

為協助發展遲緩兒童獲得更即時、更完整的療育照護，衛福部健保署自今年8月10日起修訂「全民健康保險早期療育門診醫療給付改善方案」，透過優化收案機制、合理調整支付及提升醫療服務量能，額外挹注約1600萬元，鼓勵醫療院所透過方案提供更完整、更連續且以家庭為中心的照護模式，協助發展遲緩兒童把握黃金療育期，預估約有2.5萬名兒童受惠。

職銜曝光！台中神外名醫突「失業」換新東家 醫師兒揭父教他3堂課

台中海線神經外科名醫李偉裕日前與大甲李綜合醫院未續約「突然失業」，引發眾多患者及家屬聲援。李偉裕之子、台中榮總神經外科醫師李政穎今發文表示，恭喜父親與亞洲大學附屬醫院豐原分院簽約，受聘為脊椎醫療副院長，除感謝這段期間患者及家屬支持，並分享父親教他的3堂課。

黑白格大廳將消失！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

新光三越接手台北車站商場，如今整建藍圖曝光，新光將推出4大亮點，包含大廳改裝、資訊顯示改變、廁所改造及新設電梯。其中，旅客熟知的黑白格大廳，也將走入歷史。但新光強調，施工期間將維持至少7成的服務量能，預計8月底送計畫書，通過後就能施工，目前仍以2年8個月整建期前完工為目標。

「韓國藝匠」無預警倒閉！準新人急跳腳 同業暖心伸援：免費提供婚紗救急

知名婚紗品牌「韓國藝匠」近日驚傳負責人失聯、門市停止營運，不少已付費預約拍攝婚紗的準新人擔心權益受損，甚至可能面臨婚期將近卻無法拍攝、取件的窘境，其中台中分店早在今年4月就已關門，引發消費者關注。對此，有同業暖心伸出援手，宣布將提供「免費婚紗」給有急需的新娘，消息在社群曝光引起網友熱議。

A7之亂凸顯人力缺口、外勤作業環境釀熱傷害 中華郵政回應了

台灣郵政產工今前往交通部陳抗，直指中華郵政董事長王國材補足人力承諾跳票、A7郵政智慧物流園區設備「見證科技退步」，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害。對此，中華郵政表示，上半年已舉辦3次內外勤甄試，預計今年第4季全數補足人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。