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四趾陸龜、白月輪鸚鵡走失未認領 彰化動防所開放民眾認養
彰化縣動物防疫所受理民眾拾獲的四趾陸龜及白月輪鸚鵡各1隻，由於原飼主過7天未認領，動防所分別訂8月19日及20日受理民眾認養。
彰化市民拾獲的這隻四趾陸龜，經動防所公告，原飼主已逾7天未認領，動防所預定8月19日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。
據了解，四趾陸龜又稱俄羅斯陸龜、四爪陸龜或草原陸龜，是世界上分布緯度最高的陸龜物種，不同於多數陸龜是五爪，四趾陸龜前肢只有四個爪子而得名，體型小巧且個性活潑，是陸龜愛好者中受歡迎的入門物種。活體價格視體型、性別等而定，每隻在2千元至9千元之間。
至於彰化市民拾獲的一隻白月輪鸚鵡，也經動防所公告，原飼主逾7日未認領，動防所預定8月20日下午4點在動防所會客室辦理開放領養程序。
白月輪鸚鵡是紅領綠鸚鵡（月輪鸚鵡）的白化基因變異品種，全身上下擁有純白如雪的羽毛與點綴其間的紅寶石色眼睛。牠們因外型優雅、具備極高的說話潛力，在台灣中型寵物鳥市場很受歡迎，每隻售價3千元至8千元之間。
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