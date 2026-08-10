桃園龍潭鴕鳥翹家逛街撞壞汽車鈑金想逃 警方聯合飼主合力圍捕制服

桃園市龍潭區一男子養的鴕鳥8日晚不明原因從家圍籬跑出來，還到馬路逛大街吸引路人圍觀，鴕鳥可能受驚嚇，在馬路與路過車輛碰撞，幸好無大礙，但汽車引擎蓋明顯被撞凹。警方獲報調派3名警力並找來飼主才控制住鴕鳥，一場鴕鳥「逃家記」也跟著落幕。

龍潭警分局石門派出所警員張貴淵8日晚間6時許，與警專實習生江宗勳、劉宏彥執行勤務時，接獲民眾報稱位於龍潭區中正路三坑段有鴕鳥在道路上奔馳，且疑似與車輛發生交通事故。警員獲報後立即趕赴現場，了解原來是附近住家飼養心愛的鴕鳥，不知何故突破圍籬，在馬路奔跑，有時還逆向影響到交通安全，甚至與路過的車輛碰撞。

警方到場同時疏導交通，並聯繫上飼主出面協助，3名警力組成臨時捕鳥隊，同時要注意周邊人車安全，圍捕和誘導鴕鳥過程鴕鳥不斷奔跑躲避，增加圍捕難度，最後江宗勳把握時機，一個箭步上前成功將鴕鳥抱住，在眾人合力下順利控制，再和飼主將牠帶返住處，結束了這場驚險的鴕鳥逃家記。

飼主對警方即時到場協助深表感謝，並表示以後會更注意管理飼養的鴕鳥，另對於波及車輛損壞，也會協商賠償事宜。警方在三提醒他飼養動物應妥善做好圍籬及管理措施，避免脫逃危及自身及其他用路人安全。如因管理不當造成交通事故或其他損害，飼主仍須負擔相關責任。

鴕鳥撞壞汽車鈑金。記者鄭國樑／翻攝