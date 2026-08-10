七股頂頭額沙洲3海龜遭漁網纏繞 海巡弟兄助脫困

台南市七股區頂頭額沙洲昨晚有漁民發現有3隻海龜身上纏繞漁網，海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所同仁攜帶裝備趕赴現場救援，海巡弟兄們運用刀具，順利將3隻海龜身上纏繞的漁網剪除脫困完成任務。

海巡署第六巡防區指揮部是昨晚6時接獲民眾撥打118報案專線，七股區頂頭額沙洲發現3隻活體海龜遭漁網纏繞受困擱淺沙洲急待救援，第11岸巡隊北堤安檢所人員攜帶裝備趕赴現場救援，為避免傷及海龜，不疾不徐運用刀具，順利將3隻海龜身上纏繞的漁網剪除脫困。

經國立海洋生物博物館人員初步辨識，其中2隻為綠蠵龜、1隻為欖蠵龜，均屬青少年個體，身長介於32至42公分間、寬介於32至39公分之間，活動力都已趨於微弱，分別有頭部擦傷及背甲尾端破損情形，遂先行載返北堤安檢所實施暫置與保濕，後續由國立洋生物博物館接回醫療照護及安置。

第11岸巡隊表示，海龜為我國珍貴保育類野生動物，民眾於海域、岸際如發現海龜或其他保育類野生動物受困、擱淺及受傷等情形，請立即撥打海巡署118報案專線。

台南七股頂頭額沙洲3海龜遭漁網纏繞 ，經海巡弟兄助脫困。記者謝進盛／翻攝

台南七股頂頭額沙洲3海龜遭漁網纏繞 ，經海巡弟兄助脫困。記者謝進盛／翻攝