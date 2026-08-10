老虎殺人！泰國近30年首宗 巡邏員遭猛虎叼走 屍體躺200公尺外溪中

泰國發生震驚全國的野生老虎襲擊人類致命事件。現場是烏泰他尼府（Uthai Thani）的會卡肯野生動物保育區（Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary），1名巡邏員在夜間休息時疑遭猛虎襲擊並拖行，遺體於翌晨在200公尺外被尋獲，這是泰國近30年來首宗有記錄的老虎殺人案件。當局目前已緊急關閉該保育區，並展開科學調查以追尋肇事老虎，同時全面檢討前線人員的安全措施。

虎群數量倍增 營地成猛獸出沒熱點

近年泰國在老虎保育方面取得顯著成效，單是西部森林群的老虎數量已由過去的42隻大幅增加至79隻，全國總數更達約177隻。隨著野生虎的族群壯大，不少年輕雄虎為爭奪領地而向外擴張，必須長途跋涉尋找新棲息地，令猛獸與人類活動範圍的重疊風險日益增加。

事發於今年8月5日凌晨，死者是野生動物保育員薩卡林（Sakarin Wichachan），當晚他於保護區內1個只有低矮圍欄的半開放式營地休息，準備翌日早上帶領青年營活動，沒料到卻葬身虎口。調查指該營地周邊長期以來均是野生老虎經常途經的活躍路線，加上營地設計屬半開放式，缺乏防禦大型掠食者的保護屏障，存在嚴重安全隱患。

連人帶蚊帳遭拖行 遺體滿佈咬痕

薩卡林在8月5日清晨未有按時出現在指定集合地點，其同事察覺有異，隨即前往其休息的營地尋找，但營地內只遺下屬於薩卡林的手機及個人物品，睡床附近並無任何掙扎痕跡或血跡。

營地外15公尺處發現染血蚊帳

搜索人員其後在距離營地約15公尺處發現1張染血的蚊帳，沿路發現疑似野生動物拖行獵物的痕跡。搜救隊最終在距離營地約200公尺外的他沙老溪（Thap Salao stream）尋獲薩卡林的遺體，遺體佈滿動物咬痕，且有死後被啃食的跡象，現場周圍更留下大量新鮮的老虎腳印。專家推斷，死者生前疑因熟睡時遇襲，在未及作出任何反抗下被老虎制服，老虎再叼著他躍過低矮圍欄。

封園驗DNA緝兇 檢討人獸共存界線

翻查紀錄，泰國上一次發生老虎襲擊人類事件，已是1998年於考艾國家公園（Khao Yai National Park），當時受害者奇蹟生還，今次事件打破了泰國近30年的老虎襲擊人類零死亡紀錄。

國家公園局局長阿塔彭（Athapol Charoenshunsa）宣佈，即時暫停該保育區的所有旅遊活動，並提升安全措施，包括在工作站增設照明系統及加強巡邏。泰國當局強調，野生老虎通常會避開人類，今次屬極端罕見事件。

泰國當局已派遣專家在現場收集老虎毛髮及DNA樣本，將與區內已知的5隻老虎進行比對。值得注意的是，監視器近期曾拍到1隻未經登記、被暱稱為「Roi Et」（泰語101之意）的年輕雄虎出沒。當局重申，此次行動屬嚴謹的科學調查，目的是鎖定涉事老虎，防止其將人類視為獵物，而非展開「獵殺行動」。當局將重新評估前線人員的防護裝備與住宿設施，以保障員工安全。

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文章授權轉載自《香港01》