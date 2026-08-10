中和宮廟停車場5隻環尾狐猴關籠待交易 新北動保處聯手保七查獲送辦

新北市動保處日前會同保七總隊前往中和區1間宮廟停車場，查獲5隻被關在運輸籠內正準備進行交易的環尾狐猴，動保處當場查扣動物並帶回安置照護，涉嫌非法持有來源不明保育類野生動物部分，已由保七總隊依野生動物保育法移送地檢署偵辦。

5隻環尾狐猴經獸醫師初步檢查，健康狀況均正常，目前已妥善安置照護，後續將進一步檢驗阿米巴原蟲、結核病、弓蟲、纖毛蟲、鞭毛蟲及腸道寄生蟲等疾病，待確認健康狀況符合規定後，將後送台北市立動物園收容照養。

動保處表示，環尾狐猴原產於非洲馬達加斯加島，是世界上最具代表性的狐猴種類之一，因其黑白相間的尾巴而得名，其屬群居性動物，野外通常以數隻至數十隻組成家族群體活動，具有複雜的社會階級與溝通行為。主要以果實、嫩葉、花朵及昆蟲為食，白天活動範圍廣泛，需大量攀爬空間及同類陪伴。由於棲地被破壞及受非法野生動物貿易影響，已被入國際自然保護聯盟列為瀕危物種，野外族群面臨高度的絕滅風險。

由於靈長類具有複雜的生理及行為需求，並不適合作為一般家庭寵物。動保處過去曾查獲非法飼養獼猴案件，因長期缺乏鈣質補充及紫外線照射，導致動物罹患代謝性骨病，出現骨骼變形、後肢無力，甚至因低血鈣引發抽搐、癲癇等症狀。此外靈長類對環境豐富化、社會互動及醫療照護均有高度需求，若長期飼養於狹小空間或照護不當，易產生刻板行為、自殘等問題；來源不明的靈長類更可能傳播人畜共通傳染病，對動物及人類健康都存在風險。

動保處表示，非法飼養及交易保育類野生動物，不僅危害野生動物保育，也可能增加疫病傳播風險，呼籲民眾切勿購買、飼養或交易保育類野生動物。台灣獼猴亦自2022年10月1日起列為動物保護法公告禁止飼養動物。違者可依動保法第26條，最高處25萬元罰鍰，並沒入禁養動物。

除臺灣獼猴外，其餘靈長類皆屬保育類野生動物，不得任意飼養、持有、繁殖、買賣或展示；違者依野生動物保育法第40條最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。民眾如發現疑似非法販售、展示或飼養保育類野生動物情形，可撥打1959動保專線、1999市民專線或24小時通報電話（02）2959-6353，共同打擊非法野生動物交易。

被關在後車廂籠內準備交易的5隻環尾狐猴。記者黃子騰／翻攝

轉換空間後降低緊迫的狐猴。記者黃子騰／翻攝

環境髒亂導致狐猴尾巴毛結節。記者黃子騰／翻攝