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白海豚颱風外圍掠過北部近海！環團順勢發起「搶救白海豚」連署

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近日共同發起「搶救白海豚，台中港不應填海造陸擴建」連署，反對中油公司位於台中港區的第二天然氣接收站將進行的第4期擴建工程，目前已超過1萬2000人連署。圖／彰化環盟提供
近日共同發起「搶救白海豚，台中港不應填海造陸擴建」連署，反對中油公司位於台中港區的第二天然氣接收站將進行的第4期擴建工程，目前已超過1萬2000人連署。圖／彰化環盟提供

受中颱白海豚外圍環流影響，多個地區出現強風豪雨，監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟、彰化縣環境保護聯盟、荒野保護協會等近日共同發起「搶救白海豚，台中港不應填海造陸擴建」連署，反對中油公司位於台中港區的第二天然氣接收站將進行的第4期擴建工程，目前已超過1萬2000人連署。

台灣白海豚是台灣特有亞種，是台灣唯一的一種鯨豚特有亞種，其族群數量近年來持續減少，目前剩下不到50隻，並且正以每年3%至4%的速度消失當中，國際自然保育聯盟紅皮書（IUCN red list）列為「極度瀕危」物種。

連署指出，台灣白海豚棲息在台灣西海岸，水深不超過30米的淺水域，而台中港所在的區域，是90%的台灣白海豚會利用的棲地，現在卻面臨更嚴峻的生態危機，為了增加天然氣發電占比，台電公司計畫將在台中港興建第五天然氣接收站，而原本中油公司位於台中港區的第二天然氣接收站，也將進行第4期擴建工程。

連署進一步指出，擴建台中港與新建天然氣接收站將涉及大規模的填海造地、港區浚深和碼頭建設，直接破壞白海豚賴以生存的棲息地，而施工期間及營運後的船舶往來、機械運作將產生巨大的水下噪音，嚴重干擾白海豚的聲納系統，影響覓食及溝通，增加船隻撞擊風險。台中火力發電廠將成為全球最大火力發電廠，空汙及碳排難以大幅下降。

此外，興建天然氣接收站不僅影響白海豚，也將衝擊整個海洋生態系統，破壞食物鏈，加速漁業資源枯竭。台灣白海豚棲地範圍從桃園至台南海域，近幾年大量離岸風電開發已造成難以復原的影響，脆弱的白海豚族群已經無法承受更多生存壓力。

環團呼籲，台電與中油應正視環境永續發展的重要性，重新評估天然氣接收站的選址，並尋找對生態環境影響更小的替代方案，環境部及環評委員也應嚴格把關這兩案的環境影響評估，以國家永續發展的高度，為台灣的下一代留下珍貴的自然資產。

白海豚颱風 白海豚 環團

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