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澎湖水族館鎮館之寶「龍膽石斑疤哥」辭世 33年生命旅程落幕

中央社／ 澎湖縣8日電
澎湖水族館「鎮館之寶」龍膽石斑「疤哥」8日疑因不敵歲月、年老體衰而離世。圖為「疤哥」生前在大洋池悠游。（澎湖水族館提供）中央社
澎湖水族館「鎮館之寶」龍膽石斑「疤哥」8日疑因不敵歲月、年老體衰而離世。圖為「疤哥」生前在大洋池悠游。（澎湖水族館提供）中央社

今天是父親節，遺憾的是，澎湖水族館鎮館之寶「疤哥」龍膽石斑，今天疑因年老體衰，安靜離世，享年33歲。

澎湖水族館表示，今天在父親節道別的「鎮館之寶」龍膽石斑（俗稱鞍帶石斑）「疤哥」胃口明顯變差、進食量減少，照養人員更加密切留意其狀況，今天清晨，疤哥安靜地結束了超過30年的生命旅程。

對這尾龍膽石斑，前澎湖水族館長蔡萬生回憶說，民國87年間，漁民誤捕受傷，因而有「疤哥」稱呼，送至澎湖水族館接受照養。當時體型及生長狀況約有5歲，巨大的身型，是館方的招牌亮點。

水族館指出，「疤哥」為澎湖水族館開館元老之一，體長170公分、體重約150公斤，在館內大洋池中是遊客最容易辨識的一尾，目前已暫時移出大洋池，未來每天的餵食秀，將無法再看到「疤哥」身影，令館方相當不捨，至於後續的處理，館方近日會作決定。

澎湖水族館於民國87年4月開館營運，原本大洋池中有飼養四尾龍膽石斑，其中「平頭」在四年前離世，「疤哥」在今天也離世，目前館內剩下2尾龍膽石斑。

石斑 澎湖 龍膽石斑

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