聽新聞
0:00 / 0:00

不忍綠島老牛被殺她好心買下 海陸託運千里送牠抵雲林安養

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
費了千辛萬苦從綠島軍抵雲林的老牛安養中心，很快融入新的生活環境。記者蔡維斌／攝影
費了千辛萬苦從綠島軍抵雲林的老牛安養中心，很快融入新的生活環境。記者蔡維斌／攝影

一頭綠島老牛，10年前因緣際會和到島上服務的台中陳姓女志工巧遇，相隔十年人牛再度重逢，得知老農不再續養，擔心牠將被宰殺淪為俎上肉，即以2萬5千元買下這頭已22歲大的老母牛，並花錢從綠島託船航運再轉陸運，千里迢迢昨晚將老牛送抵雲林愛牛人士林家良開設的安養中心安置，讓老牛得以安度晚年，這樁「千里跨海送牛」的感人故事，傳為美談。

不願透露名字的台中市陳小姐，是貓犬愛心人士，經常四處當貓狗志工，10年前遠赴綠島幫毛小孩結紮，工作結束閒逛參觀，無意間在一處農家巧遇一頭牛；相隔10年後，上月間她再度登島服務，又與這頭牛重逢，甚感有緣。

她與83歲的王姓牛主談起老牛故事，得知王姓老農早年也是島上的牛販之一，老農說，早年島上農漁發達，他在山上最多曾放養或繁殖到98頭牛，如今只剩這頭老牛，這頭老母牛曾生過3胎，很乖又深懂人意，他每天都要巡視牛的數量，每次只要對山上牧場大喊三聲，母牛即會帶隊過來讓他數牛。

言談間老農透露無力再耕作，這頭跟著他長達22年的老牛也該退役了，當得知老牛面臨將被宰殺，於心不忍，從網路得知雲林土庫鎮愛牛達人林家良開設老牛安養中心的故事，即決心搶救老牛，即以2萬5千元買下老牛。

她還花了約3萬元買託運船票、包車車資，再聯繫林家良準備把老牛送往雲林安養中心安置。沒想到登船前夕，巴威、紅霞颱風接連來襲，使運牛一延再延，直到本月3日，為確保運牛安全，林家良親赴綠島「接牛」，沒想到白海豚颱風又來，林家良被迫先回台，再囑託老農護送牛到碼頭。

昨天上午老牛從綠島港登上貨船，航抵台東富岡漁港，再由包車的卡車接送，因船工不諳牛性，牛脾氣一發，死不上岸，多人在甲板費了九牛二虎之力才將牛送上車，抵達雲林安養中心已至昨天深夜，一波三折共花了17小時才送達。

在林家良安撫下，這頭從綠島千山萬水而來的老牛今天逐漸熟悉環境，很快就和其他4頭老牛戲水玩在一起，林家良對台中陳小姐愛護動物之心，及這趟歷經颱風飄洋過海千里送牛的苦心極表感謝，因此將這頭綠島之牛取名為「白海豚」，期待牠能在此頣養天年。

綠島王姓老農將所養98頭牛的最後一頭老牛，送抵碼頭準備運抵雲林安養，跟養了22年的老牛分離，人牛送別依依不捨。圖／林家良提供
綠島王姓老農將所養98頭牛的最後一頭老牛，送抵碼頭準備運抵雲林安養，跟養了22年的老牛分離，人牛送別依依不捨。圖／林家良提供

可能不忍與牛主分離，船工拼命安撫力勸，軟硬兼施，老牛死硬不上岸。圖／林良提供
可能不忍與牛主分離，船工拼命安撫力勸，軟硬兼施，老牛死硬不上岸。圖／林良提供

愛牛達人林家良為老牛開設的安養中心，全是他靠賣自種的米菜收入支撐，辛苦為老牛打造舒適的養老環境。記者蔡維斌／攝影
愛牛達人林家良為老牛開設的安養中心，全是他靠賣自種的米菜收入支撐，辛苦為老牛打造舒適的養老環境。記者蔡維斌／攝影

不曾搭過船的老牛運抵台東富崗漁港，死硬不上岸，幾位船工拉不動，還出動堆高機舖設鐵板，費了不少工夫，才將牠送上轉運的貨車運往雲林。圖／林家良提供
不曾搭過船的老牛運抵台東富崗漁港，死硬不上岸，幾位船工拉不動，還出動堆高機舖設鐵板，費了不少工夫，才將牠送上轉運的貨車運往雲林。圖／林家良提供

剛到安養中心的綠島老牛起初不習慣，林家良不斷安撫，牠才慢慢適應。記者蔡維斌／攝影
剛到安養中心的綠島老牛起初不習慣，林家良不斷安撫，牠才慢慢適應。記者蔡維斌／攝影

一頭來自綠島的退休老牛面臨被宰殺，幸遇一名愛心志工，因緣際會買下牠並海陸託運千辛萬苦送到雲林安養中心安置，讓老牛得以安養晚年，十分感人。記者蔡維斌／攝影
一頭來自綠島的退休老牛面臨被宰殺，幸遇一名愛心志工，因緣際會買下牠並海陸託運千辛萬苦送到雲林安養中心安置，讓老牛得以安養晚年，十分感人。記者蔡維斌／攝影

綠島老牛從綠島輾轉海陸運送，花了17小時才在昨天深夜送到雲林安養中心。圖／林家良提供
綠島老牛從綠島輾轉海陸運送，花了17小時才在昨天深夜送到雲林安養中心。圖／林家良提供

綠島 雲林

延伸閱讀

4生肖下半年悶聲發大財…羊人脈通錢脈、這動物老早就卡位

不爭不搶！4生肖下半年默默翻身…眼光精準、輕鬆賺飽飽

神戶牛漢堡一顆1600元！日籍作家傻眼：外國客真會買？

台南人氣定食「Okawari」首度北上 吃得到「和牛丼、牛排丼、咖哩」

相關新聞

不忍綠島老牛被殺她好心買下 海陸託運千里送牠抵雲林安養

一頭綠島老牛，10年前因緣際會和到島上服務的台中陳姓女志工巧遇，相隔十年人牛再度重逢，得知老農不再續養，擔心牠將被宰殺淪為俎上肉，即以2萬5千元買下這頭已22歲大的老母牛，並花錢從綠島託船航運再轉陸運，千里迢迢昨晚將老牛送抵雲林愛牛人士林家良開設的安養中心安置，讓老牛得以安度晚年...

懸賞獎金增至20萬元！彰化橘貓「阿咪」失走 飼主盼愛貓趕快回家

彰化縣一名陳姓市民家中橘貓「阿咪」今年3月間走失，陳姓飼主先雇用「貓偵探」尋找不到，在臉書地方社群公告懸賞8萬元仍沒下文，今加碼到20萬元，希望民眾幫忙協尋...

父親節來點不一樣...台北動物園揭秘 鴯鶓爸當全職奶爸

8月8日父親節，台北市立動物園在教育中心前特別推出「家，沒有固定形式─動物們的『家』值觀」結合性平主題探索活動，透過園區內美洲山獅、鴯鶓、黑腳企鵝及大紅鶴的育幼分工習性，打破大眾對性別分工的刻板迷思...

父親節免費玩六福村！大紅鶴爸爸竟「操心到全身變白」 真相曝光

父親節將至，六福村主題遊樂園特別介紹園區內有「動物界神隊友」之稱的大紅鶴爸爸。牠們不僅肩負育幼重任，還會因哺育幼鳥而讓原本鮮豔的粉紅羽色逐漸褪成淡粉甚至灰白色，彷彿「操心到全身變白」，成為動物界最特別的父愛象徵...

屏東三地門「黑熊出沒」 林保署現勘發現不只一隻

熊出沒注意！林業及自然保育署屏東分署4日接獲通報，有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現確實有黑熊爪痕及新鮮排遺，且到訪的黑熊還不只一隻，呼籲民眾若發現黑熊蹤影，務必立即通報。

「這是什麼鳥」走綠地毯 黑冠麻鷺努力復健 粉絲喊加油

近年來都會區常可見黑冠麻鷺出沒，暱稱除了大笨鳥、地瓜，甚至還有「這是什麼鳥」。「野生動物急救站」臉書粉專PO出1隻黑冠麻鷺走綠地毯照片，網友紛紛為牠喊加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。