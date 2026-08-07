不忍綠島老牛被殺她好心買下 海陸託運千里送牠抵雲林安養

一頭綠島老牛，10年前因緣際會和到島上服務的台中陳姓女志工巧遇，相隔十年人牛再度重逢，得知老農不再續養，擔心牠將被宰殺淪為俎上肉，即以2萬5千元買下這頭已22歲大的老母牛，並花錢從綠島託船航運再轉陸運，千里迢迢昨晚將老牛送抵雲林愛牛人士林家良開設的安養中心安置，讓老牛得以安度晚年，這樁「千里跨海送牛」的感人故事，傳為美談。

不願透露名字的台中市陳小姐，是貓犬愛心人士，經常四處當貓狗志工，10年前遠赴綠島幫毛小孩結紮，工作結束閒逛參觀，無意間在一處農家巧遇一頭牛；相隔10年後，上月間她再度登島服務，又與這頭牛重逢，甚感有緣。

她與83歲的王姓牛主談起老牛故事，得知王姓老農早年也是島上的牛販之一，老農說，早年島上農漁發達，他在山上最多曾放養或繁殖到98頭牛，如今只剩這頭老牛，這頭老母牛曾生過3胎，很乖又深懂人意，他每天都要巡視牛的數量，每次只要對山上牧場大喊三聲，母牛即會帶隊過來讓他數牛。

言談間老農透露無力再耕作，這頭跟著他長達22年的老牛也該退役了，當得知老牛面臨將被宰殺，於心不忍，從網路得知雲林土庫鎮愛牛達人林家良開設老牛安養中心的故事，即決心搶救老牛，即以2萬5千元買下老牛。

她還花了約3萬元買託運船票、包車車資，再聯繫林家良準備把老牛送往雲林安養中心安置。沒想到登船前夕，巴威、紅霞颱風接連來襲，使運牛一延再延，直到本月3日，為確保運牛安全，林家良親赴綠島「接牛」，沒想到白海豚颱風又來，林家良被迫先回台，再囑託老農護送牛到碼頭。

昨天上午老牛從綠島港登上貨船，航抵台東富岡漁港，再由包車的卡車接送，因船工不諳牛性，牛脾氣一發，死不上岸，多人在甲板費了九牛二虎之力才將牛送上車，抵達雲林安養中心已至昨天深夜，一波三折共花了17小時才送達。

在林家良安撫下，這頭從綠島千山萬水而來的老牛今天逐漸熟悉環境，很快就和其他4頭老牛戲水玩在一起，林家良對台中陳小姐愛護動物之心，及這趟歷經颱風飄洋過海千里送牛的苦心極表感謝，因此將這頭綠島之牛取名為「白海豚」，期待牠能在此頣養天年。

綠島王姓老農將所養98頭牛的最後一頭老牛，送抵碼頭準備運抵雲林安養，跟養了22年的老牛分離，人牛送別依依不捨。圖／林家良提供

可能不忍與牛主分離，船工拼命安撫力勸，軟硬兼施，老牛死硬不上岸。圖／林良提供

愛牛達人林家良為老牛開設的安養中心，全是他靠賣自種的米菜收入支撐，辛苦為老牛打造舒適的養老環境。記者蔡維斌／攝影

不曾搭過船的老牛運抵台東富崗漁港，死硬不上岸，幾位船工拉不動，還出動堆高機舖設鐵板，費了不少工夫，才將牠送上轉運的貨車運往雲林。圖／林家良提供

剛到安養中心的綠島老牛起初不習慣，林家良不斷安撫，牠才慢慢適應。記者蔡維斌／攝影

一頭來自綠島的退休老牛面臨被宰殺，幸遇一名愛心志工，因緣際會買下牠並海陸託運千辛萬苦送到雲林安養中心安置，讓老牛得以安養晚年，十分感人。記者蔡維斌／攝影