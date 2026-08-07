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懸賞獎金增至20萬元！彰化橘貓「阿咪」失走 飼主盼愛貓趕快回家

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市陳姓飼養的愛貓「阿咪」3月23日從彰化縣員林市的家走失，今起懸賞20萬元。圖／民眾提供
台中市陳姓飼養的愛貓「阿咪」3月23日從彰化縣員林市的家走失，今起懸賞20萬元。圖／民眾提供

彰化縣一名陳姓市民家中橘貓「阿咪」今年3月間走失，陳姓飼主先雇用「貓偵探」尋找不到，在臉書地方社群公告懸賞8萬元仍沒下文，今加碼到20萬元，希望民眾幫忙協尋。

陳姓飼主表示，6年多前到南投縣名間鄉拾獲公貓阿咪，帶到獸醫院掃描身上沒晶片、有4個疑似BB鋼彈彈痕，她十分心疼即請獸醫師植入晶片並收養成為家庭成員，因陪伴她父親而深獲喜歡，就把牠留在員林的家；今年3月23日晚間家人開門時牠溜出去，家人申請調閱路口監視器，看見牠被兩隻流浪犬追逐，後來阿咪好像回來過，有受驚嚇「炸毛」現象，稍停留就轉身離去，從此失去蹤影。

陳姓飼主除了找貓偵探尋貓，也在臉書社群公告懸賞8萬元、印製和發放兩張多張傳單，陸續接到二林區、溪湖區、員林百果山等地通報疑似阿咪的橘貓，她都立刻前往確認可惜都不是。

「阿咪走失到現在歷經豪大雨、酷熱，我們想到牠在外面受苦都很心疼。」陳姓飼主說，以前養狗，阿咪是她家收養的第一隻流貓，個性溫和，她家因此對貓產生好感，陸續收養7隻流貓，阿咪像大哥哥一樣友善對待每隻貓，「親人又親貓」是天使貓，就像她的家人，在家中地位無可取代。

陳姓飼主說，阿咪特徵為橘色虎斑公貓，未剪耳、已結紮，嘴巴和胸前有微白色毛髮，嘴唇有明顯小塊黑斑點，期盼看見或收養阿咪的民眾能聯繫她。

橘貓 飼主 彰化

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