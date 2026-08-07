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父親節來點不一樣...台北動物園揭秘 鴯鶓爸當全職奶爸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
鴯鶓幼鳥身上有縱線花紋，雄性鴯鶓會獨自哺育、照顧幼鳥數個月的時間。圖／台北動物園提供
鴯鶓幼鳥身上有縱線花紋，雄性鴯鶓會獨自哺育、照顧幼鳥數個月的時間。圖／台北動物園提供

8月8日父親節台北市立動物園在教育中心前特別推出「家，沒有固定形式─動物們的『家』值觀」結合性平主題探索活動，透過園區內美洲山獅、鴯鶓、黑腳企鵝及大紅鶴的育幼分工習性，打破大眾對性別分工的刻板迷思。

動物園說，許多哺乳動物與鳥類在出生時不具備獨立生存的能力，身上會以與成體不同紋路、型態的毛皮來保暖或避敵，需要仰賴父母照顧才能順利長大。自然界中動物育幼的分工模式百百種，每種動物演化出不同的育幼策略來適應環境。

園方說，自然界的動物們依循天性展現出多元的家庭樣貌，像是大紅鶴是父母一起育雛的代表，產蛋後會共同孵蛋。屬於半早熟性鳥類的紅鶴寶寶剛出生時還無法自由行動，過幾天就能緊跟親鳥探索，而大紅鶴爸爸媽媽都能從上消化道分泌「嗉囊乳」給寶寶，因此會看到紅鶴幼鳥討食、親鳥不分公母低頭餵養的畫面。

黑腳企鵝配對成功產蛋後，雌雄企鵝會輪流孵蛋，當一方留守巢中，另一方會到海中覓食，回巢後再交換，展現了完美的「神隊友」典範。鴯鶓爸爸媽媽外觀上沒有明顯的兩性異型，但是照顧寶寶的分工卻很不同；雌性鴯鶓產蛋後就會離開，接下來由雄性鴯鶓孵蛋，哺育、照顧幼鳥數個月的時間，證明爸爸也能是溫柔且強大的育兒主力。

溫帶動物區的美洲山獅充分展現全職媽媽的強大生存力，雄山獅在交配過後便會離去，接下來全由山獅媽媽包辦，無論是尋找隱密的育兒洞穴、每日出門打獵養活寶寶，還是教導小山獅求生技能，呈現大自然中雌性個體具備的頂級生存能力與獨立性。

動物園表示，人類擁有更多「選擇與溝通」的能力，更能創造多元包容的家，透過平等的對話，主動打破傳統性別框架。不論「家」的組合與分工是誰，只要彼此扶持、共同分擔，那裡就是家。歡迎大小朋友8月8日上午10時至下午3時來動物園，從這群動物育兒高手的身上，看見「家，從來就沒有固定形式」的多元與溫暖，還有機會動物徽章。

大紅鶴是父母一起育雛的代表。圖／台北動物園提供
大紅鶴是父母一起育雛的代表。圖／台北動物園提供

黑腳企鵝爸媽會輪流孵蛋，當一方留守巢中，另一方會到海中覓食。圖／台北動物園提供
黑腳企鵝爸媽會輪流孵蛋，當一方留守巢中，另一方會到海中覓食。圖／台北動物園提供

山獅媽媽包辦覓食養育寶寶的工作、教導後代生存技能。圖／台北動物園提供
山獅媽媽包辦覓食養育寶寶的工作、教導後代生存技能。圖／台北動物園提供

動物園 父親節 台北

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