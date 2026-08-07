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父親節免費玩六福村！大紅鶴爸爸竟「操心到全身變白」 真相曝光

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
紅鶴體內會分泌鮮紅色的「紅鶴乳」來哺育寶寶，原本一身粉紅的紅鶴爸爸，居然會逐漸褪色，呈現淡粉色、灰白色。圖／六福村提供
紅鶴體內會分泌鮮紅色的「紅鶴乳」來哺育寶寶，原本一身粉紅的紅鶴爸爸，居然會逐漸褪色，呈現淡粉色、灰白色。圖／六福村提供

父親節將至，六福村主題遊樂園特別介紹園區內有「動物界神隊友」之稱的大紅鶴爸爸。牠們不僅肩負育幼重任，還會因哺育幼鳥而讓原本鮮豔的粉紅羽色逐漸褪成淡粉甚至灰白色，彷彿「操心到全身變白」，成為動物界最特別的父愛象徵。

配合父親節，六福村也推出8月8日至9日父親本人免費入園優惠，邀請民眾帶著爸爸一起走進園區，認識這群超級奶爸。

六福村表示，大紅鶴是少數由雙親共同育幼的鳥類，爸爸和媽媽都會分泌俗稱「紅鶴乳」的高營養分泌物餵養幼鳥。這種鮮紅色分泌物由上消化道細胞脫落形成，富含類胡蘿蔔素及血液成分，是幼鳥成長的重要營養來源。

也因為體內有限的類胡蘿蔔素優先供給幼鳥，原本全身粉紅的大紅鶴爸爸，在育雛期間羽毛顏色會逐漸變淡，甚至呈現灰白色或近乎白色。園方笑稱，這不是生病，也不是白化，而是「帶孩子帶到褪色」，更像是一枚象徵父愛的勳章。

除了餵養幼鳥，大紅鶴爸爸也是家庭中的守護者。當媽媽照顧幼鳥或帶著孩子覓食時，爸爸會在四周巡視警戒，驅趕潛在威脅；幼鳥若調皮跑遠，爸爸也會一路陪伴、發出叫聲提醒，協助牠們回到親鳥身邊，展現高度分工合作的育兒模式。

迎接父親節，六福村推出限時優惠，8月8日至9日父親本人可免費入園，但須由至少一位親友陪同購票，同行者可享799元優惠票價，每位爸爸最多可搭配4位同行者。入園時須出示身分證確認父親身分，或提供可證明親子關係的有照證件。

紅鶴是少數雄性與雌性擁有同等育兒能力的動物。圖／六福村提供
紅鶴是少數雄性與雌性擁有同等育兒能力的動物。圖／六福村提供

六福村 父親節

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