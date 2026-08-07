屏東三地門「黑熊出沒」 林保署現勘發現不只一隻

熊出沒注意！林業及自然保育署屏東分署4日接獲通報，有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現確實有黑熊爪痕及新鮮排遺，且到訪的黑熊還不只一隻，呼籲民眾若發現黑熊蹤影，務必立即通報。

屏東分署4日接獲通報後，隔天即會同相關人士前往現場勘查，由痕跡顯示，黑熊主要是前來覓食當季山林樹木果實。比對爪痕新舊與大小發現，黑熊早在去年就曾光顧，這次到訪的黑熊還不只一隻。

屏東分署也架設紅外線自動相機持續追蹤，且為鼓勵當地民眾發揮「友善山村」精神及主動通報，除了贈送目擊通報獎品表達感謝，也提供熊鈴、氣笛喇叭及「人熊相遇平平安安」宣導單，向部落居民宣導人熊共存的因應方式。

屏東分署表示，台灣黑熊生性機警，通常會主動避開人類，山村居民無須過度恐慌。近年山區生態復育有成，黑熊活動範圍已逐漸向淺山靠近，有熊出沒代表山林棲地健全；也提醒黑熊嗅覺極為靈敏，居民應妥善收納戶外食物、廚餘及飼料等吸引源，避免黑熊因尋找食物而靠近部落。

近年政府推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」與部落共同守護山林，透過發放「生態薪水」鼓勵山村居民共同守護黑熊。民眾發現黑熊侵擾工寮或農舍，主動通報並配合落實吸引源管理，通報獎勵金3000元。

配合架設紅外線自動相機監測，並於監測期間拍攝到黑熊，再核發5000元獎勵金。已知黑熊熱區山村部落成立巡守隊，執行自主巡護並配合棲地監測，每月可獲得5000元獎勵金。

屏東分署呼籲，山區活動時可隨身攜帶熊鈴或發出聲響的物品，讓黑熊能提早查覺、主動避開。若遠遠與黑熊相遇，保持冷靜、不驚慌、不打擾，切勿大聲尖叫或做出大動作，面朝黑熊並安靜後退遠離即可。若發現黑熊蹤跡可撥打市民專線1999或林業保育署24小時專線 0800-000-930。

有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現黑熊爪痕及新鮮排遺。圖／林保署屏東分署提供

人熊相遇平平安安宣導。圖／林保署屏東分署提供