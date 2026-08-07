聽新聞
0:00 / 0:00

屏東三地門「黑熊出沒」 林保署現勘發現不只一隻

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現黑熊爪痕及新鮮排遺。圖／林保署屏東分署提供
有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現黑熊爪痕及新鮮排遺。圖／林保署屏東分署提供

熊出沒注意！林業及自然保育署屏東分署4日接獲通報，有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現確實有黑熊爪痕及新鮮排遺，且到訪的黑熊還不只一隻，呼籲民眾若發現黑熊蹤影，務必立即通報。

屏東分署4日接獲通報後，隔天即會同相關人士前往現場勘查，由痕跡顯示，黑熊主要是前來覓食當季山林樹木果實。比對爪痕新舊與大小發現，黑熊早在去年就曾光顧，這次到訪的黑熊還不只一隻。

屏東分署也架設紅外線自動相機持續追蹤，且為鼓勵當地民眾發揮「友善山村」精神及主動通報，除了贈送目擊通報獎品表達感謝，也提供熊鈴、氣笛喇叭及「人熊相遇平平安安」宣導單，向部落居民宣導人熊共存的因應方式。

屏東分署表示，台灣黑熊生性機警，通常會主動避開人類，山村居民無須過度恐慌。近年山區生態復育有成，黑熊活動範圍已逐漸向淺山靠近，有熊出沒代表山林棲地健全；也提醒黑熊嗅覺極為靈敏，居民應妥善收納戶外食物、廚餘及飼料等吸引源，避免黑熊因尋找食物而靠近部落。

近年政府推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」與部落共同守護山林，透過發放「生態薪水」鼓勵山村居民共同守護黑熊。民眾發現黑熊侵擾工寮或農舍，主動通報並配合落實吸引源管理，通報獎勵金3000元。

配合架設紅外線自動相機監測，並於監測期間拍攝到黑熊，再核發5000元獎勵金。已知黑熊熱區山村部落成立巡守隊，執行自主巡護並配合棲地監測，每月可獲得5000元獎勵金。

屏東分署呼籲，山區活動時可隨身攜帶熊鈴或發出聲響的物品，讓黑熊能提早查覺、主動避開。若遠遠與黑熊相遇，保持冷靜、不驚慌、不打擾，切勿大聲尖叫或做出大動作，面朝黑熊並安靜後退遠離即可。若發現黑熊蹤跡可撥打市民專線1999或林業保育署24小時專線 0800-000-930。

有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現黑熊爪痕及新鮮排遺。圖／林保署屏東分署提供
有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現黑熊爪痕及新鮮排遺。圖／林保署屏東分署提供

人熊相遇平平安安宣導。圖／林保署屏東分署提供
人熊相遇平平安安宣導。圖／林保署屏東分署提供

人熊相遇平平安安宣導。圖／林保署屏東分署提供
人熊相遇平平安安宣導。圖／林保署屏東分署提供

熊出沒 屏東 黑熊

延伸閱讀

黑熊又出沒！山友在雪霸油婆蘭山屋下山時發現黑熊 雪管處提應變措施

新北小狗墜樓死亡 飼主未設防護被罰1萬5千元

嘉義市「熊出沒」！10隻大白熊藏身景點 等遊客來抓熊

獵人變守護者 東埔部落主動拆陷阱守住黑熊回家的路

相關新聞

不忍綠島老牛被殺她好心買下 海陸託運千里送牠抵雲林安養

一頭綠島老牛，10年前因緣際會和到島上服務的台中陳姓女志工巧遇，相隔十年人牛再度重逢，得知老農不再續養，擔心牠將被宰殺淪為俎上肉，即以2萬5千元買下這頭已22歲大的老母牛，並花錢從綠島託船航運再轉陸運，千里迢迢昨晚將老牛送抵雲林愛牛人士林家良開設的安養中心安置，讓老牛得以安度晚年...

懸賞獎金增至20萬元！彰化橘貓「阿咪」失走 飼主盼愛貓趕快回家

彰化縣一名陳姓市民家中橘貓「阿咪」今年3月間走失，陳姓飼主先雇用「貓偵探」尋找不到，在臉書地方社群公告懸賞8萬元仍沒下文，今加碼到20萬元，希望民眾幫忙協尋...

父親節來點不一樣...台北動物園揭秘 鴯鶓爸當全職奶爸

8月8日父親節，台北市立動物園在教育中心前特別推出「家，沒有固定形式─動物們的『家』值觀」結合性平主題探索活動，透過園區內美洲山獅、鴯鶓、黑腳企鵝及大紅鶴的育幼分工習性，打破大眾對性別分工的刻板迷思...

父親節免費玩六福村！大紅鶴爸爸竟「操心到全身變白」 真相曝光

父親節將至，六福村主題遊樂園特別介紹園區內有「動物界神隊友」之稱的大紅鶴爸爸。牠們不僅肩負育幼重任，還會因哺育幼鳥而讓原本鮮豔的粉紅羽色逐漸褪成淡粉甚至灰白色，彷彿「操心到全身變白」，成為動物界最特別的父愛象徵...

屏東三地門「黑熊出沒」 林保署現勘發現不只一隻

熊出沒注意！林業及自然保育署屏東分署4日接獲通報，有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現確實有黑熊爪痕及新鮮排遺，且到訪的黑熊還不只一隻，呼籲民眾若發現黑熊蹤影，務必立即通報。

「這是什麼鳥」走綠地毯 黑冠麻鷺努力復健 粉絲喊加油

近年來都會區常可見黑冠麻鷺出沒，暱稱除了大笨鳥、地瓜，甚至還有「這是什麼鳥」。「野生動物急救站」臉書粉專PO出1隻黑冠麻鷺走綠地毯照片，網友紛紛為牠喊加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。