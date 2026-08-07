「這是什麼鳥」走綠地毯 黑冠麻鷺努力復健 粉絲喊加油

近年來都會區常可見黑冠麻鷺出沒，暱稱除了大笨鳥、地瓜，甚至還有「這是什麼鳥」。「野生動物急救站」臉書粉專PO出1隻黑冠麻鷺走綠地毯照片，網友紛紛為牠喊加油。

野生動物急救站發文，急救站每天早上的病房內，都有1隻大明星從容、優雅地在「綠毯」上來回逡巡，是各大鳥類社團上鼎鼎大名的「這是什麼鳥」，也有人叫牠「地瓜」或「凱文」，但最廣為人知的名字是黑冠麻鷺。

為何訓練走綠地毯？野生動物急救站表示，這隻黑冠麻鷺疑似遭到撞擊，獸醫師懷疑牠的脊椎上位神經元受損導致後肢僵直、癱瘓。因此獸醫師用草皮鋪設了專屬的復健大道，輕輕扶著黑冠麻鷺來回行走，為牠回到名為野外的舞台復出下了不少工夫。「大明星還在努力復健」，為牠和辛苦的獸醫師加油。