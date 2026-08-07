聽新聞
0:00 / 0:00

「這是什麼鳥」走綠地毯 黑冠麻鷺努力復健 粉絲喊加油

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
1隻黑冠麻鷺後肢僵直、癱瘓，獸醫師用草皮鋪設了專屬的復健大道，輕輕扶著黑冠麻鷺來回行走。圖／取自「野生動物急救站」臉書粉專
1隻黑冠麻鷺後肢僵直、癱瘓，獸醫師用草皮鋪設了專屬的復健大道，輕輕扶著黑冠麻鷺來回行走。圖／取自「野生動物急救站」臉書粉專

近年來都會區常可見黑冠麻鷺出沒，暱稱除了大笨鳥、地瓜，甚至還有「這是什麼鳥」。「野生動物急救站」臉書粉專PO出1隻黑冠麻鷺走綠地毯照片，網友紛紛為牠喊加油。

野生動物急救站發文，急救站每天早上的病房內，都有1隻大明星從容、優雅地在「綠毯」上來回逡巡，是各大鳥類社團上鼎鼎大名的「這是什麼鳥」，也有人叫牠「地瓜」或「凱文」，但最廣為人知的名字是黑冠麻鷺。

為何訓練走綠地毯？野生動物急救站表示，這隻黑冠麻鷺疑似遭到撞擊，獸醫師懷疑牠的脊椎上位神經元受損導致後肢僵直、癱瘓。因此獸醫師用草皮鋪設了專屬的復健大道，輕輕扶著黑冠麻鷺來回行走，為牠回到名為野外的舞台復出下了不少工夫。「大明星還在努力復健」，為牠和辛苦的獸醫師加油。

復健 粉絲 黑冠麻鷺

延伸閱讀

猴子竟會調鏡頭抓違規！餵香蕉慘被拍下 陽管處笑：開罰送一程

貓頭鷹幼鳥落地別急著救 親鳥可能在附近

雙頭壁虎奇蹟活滿4周！各有一顆大腦 飼主曝驚人近況

泰國皮皮島貓貓騙徒橫行！「一臉萌樣」誘騙遊客進超商買零食

相關新聞

不忍綠島老牛被殺她好心買下 海陸託運千里送牠抵雲林安養

一頭綠島老牛，10年前因緣際會和到島上服務的台中陳姓女志工巧遇，相隔十年人牛再度重逢，得知老農不再續養，擔心牠將被宰殺淪為俎上肉，即以2萬5千元買下這頭已22歲大的老母牛，並花錢從綠島託船航運再轉陸運，千里迢迢昨晚將老牛送抵雲林愛牛人士林家良開設的安養中心安置，讓老牛得以安度晚年...

懸賞獎金增至20萬元！彰化橘貓「阿咪」失走 飼主盼愛貓趕快回家

彰化縣一名陳姓市民家中橘貓「阿咪」今年3月間走失，陳姓飼主先雇用「貓偵探」尋找不到，在臉書地方社群公告懸賞8萬元仍沒下文，今加碼到20萬元，希望民眾幫忙協尋...

父親節來點不一樣...台北動物園揭秘 鴯鶓爸當全職奶爸

8月8日父親節，台北市立動物園在教育中心前特別推出「家，沒有固定形式─動物們的『家』值觀」結合性平主題探索活動，透過園區內美洲山獅、鴯鶓、黑腳企鵝及大紅鶴的育幼分工習性，打破大眾對性別分工的刻板迷思...

父親節免費玩六福村！大紅鶴爸爸竟「操心到全身變白」 真相曝光

父親節將至，六福村主題遊樂園特別介紹園區內有「動物界神隊友」之稱的大紅鶴爸爸。牠們不僅肩負育幼重任，還會因哺育幼鳥而讓原本鮮豔的粉紅羽色逐漸褪成淡粉甚至灰白色，彷彿「操心到全身變白」，成為動物界最特別的父愛象徵...

屏東三地門「黑熊出沒」 林保署現勘發現不只一隻

熊出沒注意！林業及自然保育署屏東分署4日接獲通報，有民眾在屏東縣三地門鄉安坡村目擊台灣黑熊出沒。經現場勘查發現確實有黑熊爪痕及新鮮排遺，且到訪的黑熊還不只一隻，呼籲民眾若發現黑熊蹤影，務必立即通報。

「這是什麼鳥」走綠地毯 黑冠麻鷺努力復健 粉絲喊加油

近年來都會區常可見黑冠麻鷺出沒，暱稱除了大笨鳥、地瓜，甚至還有「這是什麼鳥」。「野生動物急救站」臉書粉專PO出1隻黑冠麻鷺走綠地毯照片，網友紛紛為牠喊加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。