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動物用藥草案曝光！診所可自由購藥 獸醫籲分級管理

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
立委昨舉辦「健全動物醫療用藥制度」座談會，邀集主管機關、獸醫師、藥師公會及野生動物救傷單位，要求新制明確保障獸醫師合法用藥管道，兼顧藥品安全與第一線醫療需求。記者曾吉松／攝影
立委昨舉辦「健全動物醫療用藥制度」座談會，邀集主管機關、獸醫師、藥師公會及野生動物救傷單位，要求新制明確保障獸醫師合法用藥管道，兼顧藥品安全與第一線醫療需求。記者曾吉松／攝影

寵物用藥新制原訂今年七月上路，卻因登錄動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心取得用藥不易、延誤救治的爭議，立委張雅琳、黃捷昨邀請獸醫、藥界代表，舉行動物用藥制度座談會，初步達成藥品流向追蹤、申報、完善正面表列檢討機制等共識。

「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」農業部四月註銷後，重新擬定「動物保護藥品管理辦法」草案。草案共計十一條，未來由農業部統一公告動物保護藥品，免除藥商逐案申請登錄，且動物治療機構可依實際需求，自由選擇向藥商或藥局取得藥品，機構間也可互相轉讓藥品，以因應臨時缺藥需求。

昨天座談會上，獸醫師公會、獸法盟及台北市獸醫師公會均指出，若未列入公告清單的藥品即無法合法使用，將限制臨床醫療判斷，建議逐步朝負面表列方向調整，並依藥品風險程度採分級管理，避免對所有藥品一律採相同強度申報。

野生動物救傷、特殊寵物團體則表示，不同物種對藥品成分、濃度、劑型及給藥方式需求差異極大，建議主管機關將不同劑型、規格及特殊物種需求納入公告清單檢討，並建立更具彈性的專案申請及快速審查機制。

診所 獸醫 寵物

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