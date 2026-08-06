農業部修正實驗動物管理規定 「較差」機構改善前不得核可新動物實驗

農業部今修正發布「實驗動物照護及使用委員會或小組設置及管理辦法」部分條文規定，強化動物科學應用機構實驗動物照護及使用委員會（IACUC）運作及後續改善機制，修正重點包括明定IACUC應設召集人、強化目的事業主管機關督導責任，以及規定年度實地查核評核為「較差」的機構，未經實地複查通過前，IACUC不得核可新的動物科學應用申請，以維護實驗動物福利。

農業部表示，依「動物保護法」第16條規定，進行動物科學應用的機構均應設置IACUC，負責審查及監督機構內動物科學應用，並督導實驗動物照護及管理。本次修正明定由機構負責人指定IACUC成員其中1人擔任召集人，健全該組織運作；另規定IACUC未依規定執行法定任務且限期未改善者，其目的事業主管機關得列為補助、查核或其他行政管理措施之參考，以強化各目的事業主管機關共同督導機制。

農業部說明，截至今年7月底計有174家動物科學應用機構，農業部每年辦理至少60場次實地查核，評核結果分為優、良、尚可、較差4個等級，現行針對評核為較差機構，辦理改善情形書面審查，並列為隔年優先查核的對象。本次修正增訂實地查核評核較差機構，在完成改善並經實地複查通過前，該機構IACUC應不予核可動物科學應用者提出的動物科學應用申請，藉以督促該機構落實改善，以兼顧科學研究需求與實驗動物福利。