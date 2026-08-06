動物用藥新制草案 動物醫療機構可自由購藥、轉讓藥品

寵物用藥新制原訂今年七月上路，卻因登錄動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心取得用藥不易、延誤救治的爭議。農業部防檢署在今年4月22日註銷「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，並重新擬定「動物保護藥品管理辦法」草案，草案重點包含包含由農業部統一公告動物保護藥品，免除藥商逐案申請登錄，動物治療機構也可依實際需求，自由選擇向藥商或藥局取得藥品。

今立委張雅琳、黃捷邀請獸醫、藥界代表舉行動物用藥制度座談會，邀請獸醫、藥界代表，舉行動物用藥制度座談會，綜整各界意見及實務運作，作為建立更完善且可行的寵物用藥管理機制參考。

根據防檢署規畫，「動物保護藥品管理辦法」草案共計11條，規畫重點包含由農業部統一公告動物保護藥品，免除藥商逐案申請登錄，動物治療機構也可依實際需求，自由選擇向藥商或藥局取得藥品。

此外，管制藥品回歸「管制藥品管理條例」及其相關規定管理，避免重複管理及法規競合疑義，並取消向藥局購藥須逐次開立購藥證明的程序，不需先有個案才能購藥，也無需由飼主來回奔波領藥，另也無須預製專用標籤，供應前加註「動保藥限供獸醫使用」 即可，降低藥商成本負擔。

防檢署進一步指出，機構間可以互相轉讓藥品，以因應臨時缺藥需求，急用時可就近調藥。除動物治療機構外，增列獸醫師公會申請資格，使其得預先儲備國內未供應或用量較少的藥品，以縮短等候時間，並降低個別機構少量輸入的負擔。

獸醫師公會、獸法盟及台北市獸醫師公會進一步指出，若未列入公告清單的藥品即無法合法使用，將限制臨床醫療判斷，也可能影響動物治療，建議逐步朝負面表列方向調整，並依藥品風險程度採分級管理，避免對所有藥品一律採相同強度申報。

野生動物救傷、特寵團體則表示，不同物種對藥品成分、濃度、劑型及給藥方式需求差異極大，即使已有相同成分的動物用藥，也未必符合臨床需求，因此建議主管機關將不同劑型、規格及特殊物種需求納入公告清單檢討，並建立更具彈性的專案申請及快速審查機制。

本次座談會也形成共識，制度設計應兼顧第一線執行能力及獸醫專業，避免因行政程序過於繁瑣而影響動物醫療，也應完善正面表列檢討機制、申報制度及特殊物種配套措施，以建立兼具安全性與可執行性的動物醫療用藥制度。

最後，預定於年8月至12月，針對獸醫師（佐）、藥局藥師及藥商、 特殊動物照護與動物保護團體，以及飼主與消費者保護團體，辦理分眾溝通說明及宣導會議，彙整各界意見，兼顧動物醫療用藥需求、用藥安全及實務可行性。