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六福村父親節爸爸免費入園 朝聖最強奶爸大紅鶴「餵奶餵到褪色」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村表示，大紅鶴是少數由爸爸、媽媽共同分工育雛的鳥類，親鳥體內會分泌鮮紅色的「紅鶴乳」餵養幼鳥。圖／六福村提供
六福村表示，大紅鶴是少數由爸爸、媽媽共同分工育雛的鳥類，親鳥體內會分泌鮮紅色的「紅鶴乳」餵養幼鳥。圖／六福村提供

六福村父親節優惠將於8月8日至9日登場，父親本人可免費入園。園方也推薦民眾走訪動物園，認識有「超級奶爸」之稱的大紅鶴爸爸，牠們不僅會分泌俗稱「紅鶴乳」哺育幼鳥，甚至因育雛而全身褪色，成為動物界父愛的最佳寫照。

六福村表示，大紅鶴是少數由爸爸、媽媽共同分工育雛的鳥類，親鳥體內會分泌鮮紅色的「紅鶴乳」餵養幼鳥，這種高營養分泌物是由上消化道細胞脫落形成，因含有類胡蘿蔔素及血液成分而呈鮮紅色。

六福村指出，當親鳥持續將體內有限的類胡蘿蔔素優先提供給幼鳥後，原本一身粉紅羽色的大紅鶴爸爸，羽毛會逐漸褪成淡粉色、灰白色，部分個體甚至近乎全白。這並非生病，而是投入育兒的自然現象，也被視為牠們最特別的「父愛勳章」。

除了負責餵養幼鳥，大紅鶴爸爸也是家中的守護者。當媽媽照顧幼鳥或帶著寶寶覓食時，爸爸會在周圍巡守警戒，驅趕潛在威脅；若幼鳥四處探索、離群太遠，爸爸也會一路陪伴、發出叫聲提醒，引導孩子回到家人身邊，展現親鳥共同育雛的默契。

迎接父親節，六福村推出父親節及七夕限定優惠，8月8日至9日，父親本人可免費入園，但須有1名陪同者購票同行；陪同者可享優惠價799元，最多4人。入園時須出示本人身分證確認為父親身分，或提供其他附照片證件及可證明親子關係的文件。

六福村邀請民眾趁著父親節帶爸爸同遊園區，除了體驗各項遊樂設施、欣賞精彩表演，也可前往動物園探訪大紅鶴家族，近距離觀察這群會「餵奶餵到褪色」的超級奶爸，感受動物世界溫暖又特別的父愛故事。

除了負責餵養幼鳥，大紅鶴爸爸也是家中的守護者。當媽媽照顧幼鳥或帶著寶寶覓食時，爸爸會在周圍巡守警戒，驅趕潛在威脅。圖／六福村提供
除了負責餵養幼鳥，大紅鶴爸爸也是家中的守護者。當媽媽照顧幼鳥或帶著寶寶覓食時，爸爸會在周圍巡守警戒，驅趕潛在威脅。圖／六福村提供

六福村父親節優惠將於8月8日至9日登場，父親本人可免費入園。園方也推薦民眾走訪動物園，認識有「超級奶爸」之稱的大紅鶴爸爸。圖／六福村提供
六福村父親節優惠將於8月8日至9日登場，父親本人可免費入園。園方也推薦民眾走訪動物園，認識有「超級奶爸」之稱的大紅鶴爸爸。圖／六福村提供

六福村 父親節 免費

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