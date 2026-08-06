彰化八卦山再現鹿蹤 5隻大小鹿穿越道路撞上機車 縣府擬移除計畫

彰化市八卦山區再傳鹿蹤，彰化市台鳳社區一條巷道昨晚被拍到至少有5隻水鹿穿越而過，甚至撞上機車，差點摔車 。縣府農業處表示，連同昨晚發現的鹿群，今年已通報5件，縣府明年將啟動水鹿族群調查，並擬定移除計畫，朝控制族群數量方向評估，希望降低交通安全風險。

有一名機車騎士昨晚PO出一段影片，在鄰近彰化市台鳳社區的一條道路，用手機拍到一隻體型龐大的水鹿站在路中，在觀望數秒鐘後，隨即進入樹欉，隨後有4隻大小水鹿跟著通過馬路，卻被駛來的機車撞及，差點摔車，鹿群也很快隱入樹欉中。

鹿群的影片在網路傳開後，引起討論，有網友說，過去總是發現一、兩隻水鹿，或因被車撞、跌入水溝或者穿越馬路，頭一次看到至少四隻水鹿過馬路的場景，顯見附近的鹿群十分可觀。影片連結（https://www.threads.com/share/_qd5KqQ1g/）

縣府農業處畜產科表示，連同昨晚這件水鹿通報案件，農業處今年接獲5件通報，縣府預定明年起，啟動水鹿族群調查及移除計畫，以避免影響交通安全及危害農作情事；長期關注此一問題的台灣知行生命教育協會表示，正跟縣府爭取水鹿移除計畫。

目前八卦山區出現水鹿族群有兩個說法，一是大多是921大地震之後，由飼養農場跑出來的，多年來已經在山林自然繁殖；另一個說法是曾鹿場有水鹿染疫，遭飼主棄養，以致在山林間繁衍。

農業處表示，八卦山區頻出現鹿蹤，已發現多件路殺案件，但還未接獲有侵食農作的通報。交通部公路局及縣政府已在曾發生水鹿路殺的八卦山周邊，包括彰南路、東外環及139線都設有「小心野鹿」標誌，提醒用路人小心駕駛。