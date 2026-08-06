樹林高中校犬左眼紅腫眼瞼脫出 獸醫師查出罹癌摘除1隻眼

新北市樹林高中校園犬「ASUA」近因左眼異常紅腫及第三眼瞼脫出，校方送到中和動物之家檢查，竟發現癌症，手術摘除1隻眼睛目前恢復情形良好。動保處提醒，動物和人一樣面臨癌症威脅，及早發現、治療才能守護毛寶貝健康。

動保處指出，ASUA長期生活在學校，個性溫馴親人是師生重要校園夥伴。日前照護人員發現牠左眼第三眼瞼明顯突出，送動物醫院診治未見改善，擔心影響視力及生活品質，轉送中和動物之家檢查。

眼科獸醫師張佑安詳細檢查發現，第三眼瞼脫出並非單純發炎，而是受到眼部深層腫塊推擠所致。由於臨床經驗顯示，犬隻第三眼瞼腫瘤多具有惡性傾向，若延誤治療可能持續擴散造成疼痛，決定安排左眼摘除手術徹底移除病灶。

摘除組織送到台灣大學獸醫專業學院病理檢驗，診斷為軟組織肉瘤（Soft Tissue Sarcoma），屬於局部侵犯性較強的惡性腫瘤。轉移機率相對較低，但具有局部復發可能性，建議持續定期追蹤檢查，以便及早發現異常進行處置。

雖然失去一隻眼睛，ASUA仍展現驚人適應力，術後精神與食慾良好，依然熱情與照護人員互動。動物之家獸醫師黃繼霆表示，犬隻對於單眼生活的適應能力相當不錯，只要給予適當照護與陪伴，多數仍能維持良好生活品質。

陪伴樹林高中師生多年的校園犬「ASUA」被診斷出眼瞼有惡性腫瘤，日前手術摘除左眼徹底移除病灶。圖／新北動保處提供

「ASUA」因左眼異常紅腫及第三眼瞼脫出，送到中和動物之家檢查，竟發現癌症。圖／新北動保處提供

ASUA長期生活在學校，個性溫馴親人，是師生重要校園夥伴。圖／新北動保處提供