搶賺獎金！屏縣半年移除9萬隻綠鬣蜥 冠軍獵人領走近百萬元

屏東縣移除綠鬣蜥數量居全國之冠，根據縣府統計，今年1至7月全縣移除逾9萬隻綠鬣蜥，其中民間獵人移除量6.3萬隻占了7成，縣府也發出850萬超商禮券，第一名的獵人領了98萬8900元，非常厲害；預計今年移除量有望超越去年的13萬隻。

縣府農業處統計，今年1至7月廠商移除成蜥8105隻、幼體1萬8841隻，民間獵人移除成蜥2萬1216隻，幼蜥4萬2706隻，總計9萬868隻；民間獵人戰鬥力強，移除數量共6萬3922隻，占了7成。

目前民間獵人移除獎金標準，吻肛長30公分以上成蜥每隻300元、未達30公分幼蜥每隻50元，縣府會發放等值的超商禮券；截至7月底，已發放850萬100元超商禮券，其中第一名的劉姓獵人捕獲2826隻成蜥、2822隻幼蜥，共領取98萬8900元禮券，平均一個月領了逾14萬元，十分驚人。

截至去年底，屏縣共654名民間獵人完訓並投入移除行列，縣府也同時委託專業廠商執行。因民間獵人熟悉度及技術愈來愈成熟，移除數量不斷增加，預計今年移除數有望超過去年全年13萬隻262隻。

屏東縣移除綠鬣蜥數量居全國之冠，民間獵人戰鬥力強。圖／縣議員洪宗麒提供