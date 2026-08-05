快訊

驚險畫面曝光！大業隧道口自撞護欄側翻 駕駛身藏毒品遭抓包

劍指盧秀燕？ 賴總統：台中是非洲豬瘟、食安問題的破口

田路路窮到剪衣當衛生紙…女星怒批工會失職「錢去哪了」 理事長發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

承諾鳥擊預防、石虎保育 苗栗大鵬風場更新案通過環評大會

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫案，開發單位為苗栗風力股份有限公司，規畫將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的21部風機，更新改建其中14部風機，總裝置容量約為42至70MW。圖／取自環境部環評書件系統
苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫案，開發單位為苗栗風力股份有限公司，規畫將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的21部風機，更新改建其中14部風機，總裝置容量約為42至70MW。圖／取自環境部環評書件系統

環境部環評大會今審查苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫，經環評委員審查，本案改建案未造成其他環境顯著不利影響，以及在鳥擊預防、石虎保育措施上得到確認，本案決議通過審查。

苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫案，開發單位為苗栗風力股份有限公司，規畫將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的21部風機，更新改建其中14部風機，總裝置容量約為42至70MW。

開發單位表示，針對鳥類及生態保育，優先排除近出海口的風機規畫，以提供鳥類飛行活動空間，並進一步擴大鳥類生態避讓空間，以及配合高效能攝影監控等，以降低風機對鳥類活動的影響。

另針對石虎保育，承諾禁用化學藥劑，並管控遊蕩犬貓、陷阱通報，並禁止餵食等，降低人為干擾與威脅。

本案經環委討論後決議，施工及營運期間已採行鳥類驅趕、風機降載機制及石虎保護措施等相關生態保護對策，經評估對於陸域動物生態影響輕微，本案決議通過審查。

苗栗 鳥擊 石虎 環評

延伸閱讀

都蘭休閒渡假村開發案4闖環評未果 環評委員：補正再審

《能源管理法》修正案初審通過 新增用電設備才須自設發電或儲能

淡水公司田溪縱向阻礙打通 309種生物現蹤、保育類穿山甲及魚鷹回來了

全球最高風機興建中！高度超過艾菲爾鐵塔 年底將供德國7500戶家庭用電

相關新聞

猴子竟會調鏡頭抓違規！餵香蕉慘被拍下 陽管處笑：開罰送一程

這回不是民眾檢舉，而是「猴兄」親自出手！陽明山國家公園今（5）日上午在粉專分享一起違規餵食事件，一隻猴子意外靠近自動相機，彷彿主動幫忙調整角度，後續畫面正好拍到有車輛朝猴群丟香蕉，相關資料已送交管理處裁處。

承諾鳥擊預防、石虎保育 苗栗大鵬風場更新案通過環評大會

環境部環評大會今審查苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫，經環評委員審查，本案改建案未造成其他環境顯著不利影響，以及在鳥擊預防、石虎保育措施上得到確認，本案決議通過審查。

公視預算遭凍刪 18生態團體籲勿凍刪

針對立法院近日審查公共電視預算，公視恐遭凍刪近5成政府捐助預算，多個關心台灣生態保育與環境永續的團體今共同發表聲明表示，公視長年深耕生態、環境與公共議題，是台灣最重要的公共媒體之一，若預算遭大幅凍刪，將嚴重衝擊下半年新聞、紀錄片、戲劇及各類節目的製播量能，更可能使長期關注台灣自然環境與野生動物的優質節目受到影響，呼籲立法院勿凍刪公視預算，讓公共媒體能持續履行公共使命。

【動物冷知識】孩子丟給別人養！3種動物「托卵寄生」 宿主還渾然不知

哈囉大家好，我是帽帽！托卵寄生是動物養育下一代的方式之一，就是直接給其他動物養。

戴奧辛羊風波止血 雲林今端全數合格檢驗報告掛保證行銷

雲林縣日前爆發一頭難產母羊檢出戴奧辛超標事件，經追查為無牧場登記的李姓飼主涉嫌冒用「雲農畜牧場」健康聲明書送屠宰，造成雲農畜牧場及嘉南羊乳運銷合作社無端受波及，引發消費者疑慮。農業部與雲林縣政府完成乳源、牧草及飼料等檢驗後，結果均符合國家標準。雲林縣政府今攜手中華民國養羊協會舉辦國產羊肉、羊乳行銷推廣活動，強調國內9大品牌羊乳檢驗全數合格，呼籲民眾安心喝羊奶、放心吃羊肉。

新北小狗墜樓死亡 飼主未設防護被罰1萬5千元

新北市樹林區日前有1隻狗在檳榔攤前墜樓，民眾一度懷疑遭人虐殺，動保處調查發現飼主平時將狗養在頂樓露台，因受驚嚇攀爬雜物翻越女兒牆失足墜落，認定飼主未妥善維護飼養環境做好安全防護，依動保法裁處1萬5千元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。