承諾鳥擊預防、石虎保育 苗栗大鵬風場更新案通過環評大會

針對立法院近日審查公共電視預算，公視恐遭凍刪近5成政府捐助預算，多個關心台灣生態保育與環境永續的團體今共同發表聲明表示，公視長年深耕生態、環境與公共議題，是台灣最重要的公共媒體之一，若預算遭大幅凍刪，將嚴重衝擊下半年新聞、紀錄片、戲劇及各類節目的製播量能，更可能使長期關注台灣自然環境與野生動物的優質節目受到影響，呼籲立法院勿凍刪公視預算，讓公共媒體能持續履行公共使命。

2026-08-05 16:11