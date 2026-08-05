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承諾鳥擊預防、石虎保育 苗栗大鵬風場更新案通過環評大會
環境部環評大會今審查苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫，經環評委員審查，本案改建案未造成其他環境顯著不利影響，以及在鳥擊預防、石虎保育措施上得到確認，本案決議通過審查。
苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫案，開發單位為苗栗風力股份有限公司，規畫將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的21部風機，更新改建其中14部風機，總裝置容量約為42至70MW。
開發單位表示，針對鳥類及生態保育，優先排除近出海口的風機規畫，以提供鳥類飛行活動空間，並進一步擴大鳥類生態避讓空間，以及配合高效能攝影監控等，以降低風機對鳥類活動的影響。
另針對石虎保育，承諾禁用化學藥劑，並管控遊蕩犬貓、陷阱通報，並禁止餵食等，降低人為干擾與威脅。
本案經環委討論後決議，施工及營運期間已採行鳥類驅趕、風機降載機制及石虎保護措施等相關生態保護對策，經評估對於陸域動物生態影響輕微，本案決議通過審查。
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