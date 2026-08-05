猴子竟會調鏡頭抓違規！餵香蕉慘被拍下 陽管處笑：開罰送一程

這回不是民眾檢舉，而是「猴兄」親自出手！陽明山國家公園今（5）日上午在粉專分享一起違規餵食事件，一隻猴子意外靠近自動相機，彷彿主動幫忙調整角度，後續畫面正好拍到有車輛朝猴群丟香蕉，相關資料已送交管理處裁處。

陽明山國家公園以幽默口吻替猴子配音「兄弟，幫你調個鏡頭，才照得到丟香蕉給我們的車子」，還感謝「猴兄精準運鏡指點」，讓鏡頭順利捕捉違規餵食現場，笑稱要「開罰單送他一程」。

照片中，一隻猴子幾乎整張臉貼上鏡頭，模糊的大頭占據畫面右側，宛如正在仔細檢查鏡頭角度；左側則可看到多隻猴子待在山區道路旁，有的坐在護欄上觀察四周，有的蹲在地面吃東西，後方是陽明山茂密翠綠的森林。整個畫面乍看像是猴群正在拍攝「自拍大片」，實際上卻意外成為違規餵食的關鍵影像。

網友們紛紛笑說「悟空，你又調皮了」、「第一次自拍的黑神話」、「好像皮克敏自拍的明信片」。

陽明山國家公園提醒，看似充滿善意的餵食，對野生動物並不是好事，除了可能讓牠們喪失自行覓食的本能、改變生活習性，也容易讓猴子聚集在道路附近，增加人獸衝突及交通事故風險，還可能造成疾病傳播、生態破壞與環境髒亂。

園方呼籲民眾「愛牠就別餵牠」，更打趣警告「再餵，猴兄就要親自幫你擺好角度拍罰單了喔！」並下標籤「鏡頭君拍四腳的也拍四輪的」、「猴兄的無情檢舉」，以輕鬆方式宣導餵食野生動物零容忍。

依陽明山國家公園規定，在園區內餵食野生動物可處新台幣3,000元罰鍰。遊客若在山區遇見猴子，應保持適當距離、不接觸也不投餵，靜靜觀察才是真正友善的相處方式。