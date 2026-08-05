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公視預算遭凍刪 18生態團體籲勿凍刪

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
多個關心台灣生態保育與環境永續的團體今共同發表聲明呼籲，立法院勿凍刪公視預算。圖／公視提供
多個關心台灣生態保育與環境永續的團體今共同發表聲明呼籲，立法院勿凍刪公視預算。圖／公視提供

針對立法院近日審查公共電視預算公視恐遭凍刪近5成政府捐助預算，多個關心台灣生態保育與環境永續的團體今共同發表聲明表示，公視長年深耕生態、環境與公共議題，是台灣最重要的公共媒體之一，若預算遭大幅凍刪，將嚴重衝擊下半年新聞、紀錄片、戲劇及各類節目的製播量能，更可能使長期關注台灣自然環境與野生動物的優質節目受到影響，呼籲立法院勿凍刪公視預算，讓公共媒體能持續履行公共使命。

該聲明指出，多年來，公視持續投入生態與環境議題的報導與紀錄，記錄台灣土地所面臨的各種環境挑戰，也讓許多鮮少受到關注的野生動物保育、生物多樣性、棲地保存及環境治理議題，得以進入公共討論，促進社會理解與政策改革。

該聲明表示，對許多生態保育工作者而言，公視不只是媒體，更是長期記錄台灣環境變遷的重要夥伴，許多保育議題能夠獲得社會重視，往往都仰賴公共媒體長時間、深入且具公共性的採訪與報導。如果公視預算遭大幅凍刪，勢必削弱相關節目的製播能量，也將使許多值得被社會看見的重要生態議題失去曝光與監督的平台。

該聲明呼籲，立法院勿凍刪，並盡速通過公視預算，讓台灣珍貴的生態紀錄、環境監督及公共媒體價值得以持續延續。

公視 生態 預算

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