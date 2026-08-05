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小虎鯨、偽虎鯨接連現身花蓮海域 賞鯨船幸運目擊

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮外海近日接連出現少見鯨豚，有賞鯨船3天內接連遇到小虎鯨、偽虎鯨等第二級珍貴稀有野生動物，並與生態單位合作，進行照片、影片與觀測資料記錄，作為海洋研究基礎。

多羅滿賞鯨業者表示，3日航班記錄到小虎鯨，今天上午8時許航班再遇見一群偽虎鯨，2種少見鯨豚短時間內先後現身。

多羅滿賞鯨業者說，小虎鯨並不是「年幼的虎鯨」，偽虎鯨也不是「假的虎鯨」，二者都屬海豚科，但外形、體型與生態習性各有不同，在台灣現行海洋保育類野生動物名錄，均列為第二級「珍貴稀有野生動物」。

多羅滿賞鯨長期與黑潮海洋文教基金會合作，在船上進行解說與目擊記錄，並配合花蓮縣福爾摩沙協會推動鯨豚調查及公民科學資料建置，將每一趟航程的目擊時間、位置、群體狀況及影像等資料整理與保存，成為未來辨識、比對與研究的基礎。

花蓮縣福爾摩沙協會理事長陳心宥表示，珍稀物種的現身令人振奮，但更重要的是完整記錄並妥善保存，短暫的海上相遇才有機會轉化為理解花蓮海域的重要資料，讓觀光、海洋教育及公民科學產生長遠的連結。

根據多羅滿賞鯨統計今年7月航班資料，航行163趟船班，鯨豚目擊率約為95%，全月累積260群次目擊紀錄，平均每趟記錄1.6群，其中以飛旋海豚為最常目擊的物種，另有24趟航班記錄到抹香鯨。

調查團隊指出，鯨豚的出現會受到食物、洋流、海況、移動方向及航程範圍等因素影響，單月紀錄不能作為未來航班的目擊保證；其價值在於透過一致且持續的觀察，逐步留下花蓮海域物種組成、群體活動與季節變化的線索。

花蓮 虎鯨 賞鯨

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