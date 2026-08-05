【動物冷知識】孩子丟給別人養！3種動物「托卵寄生」 宿主還渾然不知

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托卵寄生是動物養育下一代的方式之一，就是直接給其他動物養。

最知名的例子就是杜鵑鳥，他們不會自己築巢育幼，而是趁其他鳥類不注意時，偷偷把蛋產進對方的巢裡。孵化後的幼鳥會本能地將巢中的其他蛋或幼鳥推出巢外，讓養父母把所有資源都留給自己。

不過，這種「把孩子交給別人養」的策略，可不只有杜鵑才會用。今天讓我們一起來看看，三個托卵寄生的動物冷知識吧！！

噪鵑和杜鵑一樣，都會偷偷把蛋產在其他鳥類的巢中，在台灣常見的宿主包括烏鴉和樹鵲等鳥類。

但和杜鵑不同的是，噪鵑幼鳥通常不會把其他幼鳥踢出巢外，而是選擇和他們一起長大。由於體型通常比宿主幼鳥更大、食量也更驚人，因此能在每次餵食時搶到更多食物，最後逐漸成為巢中的「孩子王」，把宿主父母忙得團團轉。

烏鴉被認為是世界上最聰明的鳥類之一，而噪鵑卻能在他們眼皮底下「神不知鬼不覺」地把自己的孩子交給烏鴉養大。靠著精密的寄生策略，噪鵑也算是鳥類界的一名狠角色！

杜鵑蜂同樣不會自己築巢，而是把卵偷偷產進其他蜜蜂的蜂巢中，直接利用宿主準備好的食物和育兒環境。

剛孵化的一齡幼蟲擁有鐮刀狀的大顎，第一件事不是找東西吃，而是主動殺死宿主的卵或幼蟲，排除所有競爭者。等蛻皮進入二齡幼蟲後，大顎便會消失，改成悠哉地享用宿主蜜蜂辛苦採集回來的花粉與花蜜，一路成長到羽化。

有些魚類會採用「口孵」育兒，把魚卵含在嘴裡保護，直到幼魚孵化為止。

杜鵑鯰卻利用了這項育兒習性。他們會趁那些口孵魚產卵、親魚忙著將魚卵含入口中的瞬間，偷偷把自己的卵混入其中。由於杜鵑鯰的卵孵化速度更快，幼魚會率先出生，接著開始吃掉口孵魚的魚卵，甚至剛孵化的幼魚。

口孵魚辛苦付出的父母愛，卻換來了一場意想不到的寄生騙局。

雖然托卵寄生看似十分殘酷，但從演化的角度來看，這其實是一場持續了數百萬年的「軍備競賽」。宿主不斷進化出辨認寄生者的方法，而寄生者也持續演化出更高明的偽裝與欺騙技巧。能成功把孩子交給別人養，從來不是運氣，而是演化一步步磨練出的生存策略。

參考資料：1、2、3