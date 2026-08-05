戴奧辛羊風波止血 雲林今端全數合格檢驗報告掛保證行銷

雲林縣日前爆發一頭難產母羊檢出戴奧辛超標事件，經追查為無牧場登記的李姓飼主涉嫌冒用「雲農畜牧場」健康聲明書送屠宰，造成雲農畜牧場及嘉南羊乳運銷合作社無端受波及，引發消費者疑慮。農業部與雲林縣政府完成乳源、牧草及飼料等檢驗後，結果均符合國家標準。雲林縣政府今攜手中華民國養羊協會舉辦國產羊肉、羊乳行銷推廣活動，強調國內9大品牌羊乳檢驗全數合格，呼籲民眾安心喝羊奶、放心吃羊肉。

縣府今天舉辦「香純鮮體驗，在地正羊味！」推廣活動，邀集養羊協會、嘉南羊乳運銷合作社及在地業者參與，現場提供羊肉湯、羊肉米糕等料理試吃，並安排鮮羊乳、羊優酪及羊乳糖試飲，希望透過實際品嘗，重建消費者對國產羊肉及羊乳的信心。

雲林目前飼養肉羊逾9000隻、乳羊2272隻，總數超過1萬1300隻，居全國第3。縣長張麗善表示，事件發生後，縣府第一時間即與中央合作，完成資訊公開、來源追查、移動管制及預防性下架等措施，經查證為個別飼主涉嫌偽造健康聲明所致，並非牧場生產環境出現問題，卻連帶影響雲農畜牧場及嘉南羊乳商譽。

張麗善指出，目前空氣、水質、土壤及飼料等檢測結果均無異常，確認雲林生產環境安全無虞。至於李姓飼主草料來源曾驗出戴奧辛數值高於歐盟針對蔬果設定的參考值，縣府仍將持續追查來源並加強管理，嚴格把關食品安全，希望藉由推廣活動釐清事件真相，協助在地養羊產業恢復市場信心。

中華民國養羊協會理事長鍾承信表示，事件發生後，協會主動將國內9大品牌羊奶送驗，結果全數符合國家標準、安全無虞。他指出，國產羊肉均須符合規範並貼有FGM國產羊肉標章，國產鮮羊乳則採GGM國產羊乳標章，消費者選購時認明雙標章，就能安心支持國產產品。

嘉南羊乳運銷合作社經理陳國華表示，合作社深耕在地逾40年，事件爆發後，銷售影響逾一成，事件發生後立即採集所有集乳乳源送驗，檢驗結果均符合國家標準，並公開檢驗資訊供外界查詢。合作社長期落實自主檢驗及源頭管理，也感謝縣府迅速採樣、協助釐清事實，未來將持續提供安全、優質的國產鮮羊乳。

雲林縣政府今天舉辦國產羊乳、羊肉產品行銷推廣。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天舉辦國產羊乳、羊肉產品行銷推廣。記者陳雅玲／攝影