新北小狗墜樓死亡 飼主未設防護被罰1萬5千元

新北市樹林區日前有1隻狗在檳榔攤前墜樓，民眾一度懷疑遭人虐殺，動保處調查發現飼主平時將狗養在頂樓露台，因受驚嚇攀爬雜物翻越女兒牆失足墜落，認定飼主未妥善維護飼養環境做好安全防護，依動保法裁處1萬5千元罰鍰。

當時有人駕車停在路口等紅燈，驚見不明物體從3樓高處墜落，靠近一看發現是1隻狗，懷疑樓上住戶虐待犬隻拋出窗外，立刻向樹林警分局山佳派出所及動保處報案，後來查出犬隻有晶片登記，即通知飼主到案說明。

飼主表示平時白天在外地工作，犬隻養在租屋處堆滿雜物的頂樓露台。經調閱周邊監視器調查發現案發當日下雨打雷，犬隻疑似受到驚嚇攀爬雜物堆翻牆，沿外牆突出樓板行走，走到盡頭進退兩難不慎墜落，送醫前死亡。

新北市動保處表示，依動物保護法第5條規定，飼主對於管領之動物應避免遭受騷擾、虐待或傷害。本案飼主未妥善維護飼養環境及設置適當防護措施，導致犬隻墜落死亡，依法裁處1萬5千元罰鍰。

另提醒民眾，寵物養在高樓層或陽台、露台，應避免在牆邊堆放雜物並妥善設置防護網、圍欄等安全設施，防止犬貓因受驚、好奇或攀爬而發生墜落意外。飼養寵物不僅要提供基本生活照護，也應主動排除環境中潛在危險，避免一時疏忽造成無法挽回的遺憾。

民眾如發現動物疑遭受虐待、受傷或有其他急難情形，可撥打1959動保專線或1999市民專線通報，動保處將依案件情形派員查處，共同守護動物生命安全。