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貓頭鷹幼鳥落地別急著救 親鳥可能在附近

中央社／ 新竹縣4日電

主題樂園六福村今天國際貓頭鷹意識日表示，如果發現貓頭鷹幼鳥落地，可能只是正在學飛，親鳥可能在附近照顧，建議先觀察、避免任意帶走，以免影響幼鳥成長。

六福村說，園區從2010年成立新竹縣野生動物救傷中心六福村站後，每年救傷約80到100隻野生動物，以領角鴞等貓頭鷹比例較高，園區獸醫也曾協助落地幼鳥重返親鳥身邊。

六福村表示，春、夏季是野鳥育雛及幼鳥學飛旺季，部分看似落單幼鳥其實正在練飛，親鳥通常在附近守候，如果發現落地幼鳥，應先保持距離，觀察附近是否有親鳥照料，避免過度介入，增加幼鳥與親鳥分離風險。

六福村說，受傷或處於危險環境的幼鳥由救傷中心照護，待恢復飛行及覓食能力後野放，而貓頭鷹飛行時幾乎無聲，是夜間捕獵重要能力，能否恢復無聲飛行，也是評估能否重返野外重要指標。

此外，六福村表示，成年貓頭鷹常由於撞玻璃或遭犬貓攻擊受傷，如果發現精神不振、眼神呆滯或站立不穩，可能腦震盪，可先以紙箱保溫安置，避免用鳥籠或自行餵食、餵水，儘速交由專業人員照護，以免造成二次傷害。

貓頭鷹 六福村 野鳥

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