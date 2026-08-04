快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

地上有小貓頭鷹別急著救 「幼鳥正學飛」六福村曝正確做法

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
受傷的貓頭鷹需要注意保溫，建議先以紙箱安置，切勿關進鳥籠。圖／六福村提供
受傷的貓頭鷹需要注意保溫，建議先以紙箱安置，切勿關進鳥籠。圖／六福村提供

今天是國際貓頭鷹意識日，新竹縣野生動物救傷中心六福村站提醒，民眾若看到地上有毛茸茸的小貓頭鷹，別急著帶回家，許多其實只是正在學飛的幼鳥，親鳥往往就在附近守護。若未受傷，保持距離、減少干預，反而才是真正幫助牠們平安長大的方式。

六福村指出，新竹縣野生動物救傷中心六福村站2010年掛牌以來，每年救傷約80至100隻野生動物，其中以貓頭鷹占比最高，又以領角鴞最常見。春、夏季是野鳥育雛旺季，也是幼鳥學飛的重要時期。

六福村提醒，許多看似「掉下來」的幼鳥，其實只是離巢學飛，親鳥通常就在附近守候、持續餵食，若發現落地幼鳥，應先保持距離並觀察是否有親鳥照料，避免過早介入，反而增加幼鳥與親鳥分離的風險。

若幼鳥確實有明顯外傷，或持續處於車道、犬貓出沒等危險環境，新竹縣野生動物救傷中心六福村站才會接手救傷照護，待飛羽長齊、恢復飛行能力及自主覓食後，再安排野放。此外，貓頭鷹飛行時幾乎沒有聲音，因此是否恢復「無聲飛行」，也是救傷中心評估能否重返野外的重要指標。

除了幼鳥，救傷中心也經常收治受傷的成年貓頭鷹，甚至曾替牠們手術治療。其中最常見的傷害原因，就是無法辨識透明玻璃而撞窗，形成俗稱的「窗殺」，其次則是遭流浪犬、流浪貓攻擊。

六福村表示，若發現貓頭鷹精神不振、眼神呆滯、站立不穩，很可能是撞擊後腦震盪所致，應盡速通報野生動物救傷單位，由專業人員處理。

六福村提醒，受傷的貓頭鷹通常十分虛弱，即使夏天也要注意保溫。民眾可先以紙箱安置，切勿放進鳥籠，以免翅膀撞傷或腳部卡住造成二次傷害，也不要自行餵食、餵水，以免增加嗆傷或照護風險。

六福村園區內曾發現野生的領角鴞，園區獸醫確認健康狀況後，順利送回鳥媽媽身邊。圖／六福村提供
六福村園區內曾發現野生的領角鴞，園區獸醫確認健康狀況後，順利送回鳥媽媽身邊。圖／六福村提供

此為黃嘴角鴞雛鳥，需待飛羽長齊、具備飛行能力，並能自主覓食後，才會進行野放。圖／六福村提供
此為黃嘴角鴞雛鳥，需待飛羽長齊、具備飛行能力，並能自主覓食後，才會進行野放。圖／六福村提供

「無聲飛行」是貓頭鷹的重要本領，這也是評估牠們能否重返野外的重要指標。圖／六福村提供
「無聲飛行」是貓頭鷹的重要本領，這也是評估牠們能否重返野外的重要指標。圖／六福村提供

六福村 貓頭鷹 小貓

延伸閱讀

影／相隔半世紀！瀕絕草鴞台中現蹤 珍貴影像聲音曝光

黑熊又出沒！山友在雪霸油婆蘭山屋下山時發現黑熊 雪管處提應變措施

坪林獨居老翁離世無人知 13犬守屋護遺體伴最後一程

不只一次跑來蓋豪宅！板橋大遠百驚見「頂級住客」 網笑：住得比我好

相關新聞

地上有小貓頭鷹別急著救 「幼鳥正學飛」六福村曝正確做法

今天是國際貓頭鷹意識日，新竹縣野生動物救傷中心六福村站提醒，民眾若看到地上有毛茸茸的小貓頭鷹，別急著帶回家，許多其實只是正在學飛的幼鳥，親鳥往往就在附近守護。若未受傷，保持距離、減少干預，反而才是真正幫助牠們平安長大的方式。

影／多到互食噎死…日月潭魚虎大爆發 電撈量狂飆19倍

日月潭遭魚虎入侵，南投縣府電撈魚虎球防治，去年數量驟減，僅捕獲800多尾，防治似乎見成效；但今年至今已捕獲逾1.5萬尾，電撈量相較於去年狂飆19倍。漁民也發現，今年疑因魚虎球量大增，同類相殘、大吃小狀況多，甚至吃到噎死。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。