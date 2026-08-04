地上有小貓頭鷹別急著救 「幼鳥正學飛」六福村曝正確做法

今天是國際貓頭鷹意識日，新竹縣野生動物救傷中心六福村站提醒，民眾若看到地上有毛茸茸的小貓頭鷹，別急著帶回家，許多其實只是正在學飛的幼鳥，親鳥往往就在附近守護。若未受傷，保持距離、減少干預，反而才是真正幫助牠們平安長大的方式。

六福村指出，新竹縣野生動物救傷中心六福村站2010年掛牌以來，每年救傷約80至100隻野生動物，其中以貓頭鷹占比最高，又以領角鴞最常見。春、夏季是野鳥育雛旺季，也是幼鳥學飛的重要時期。

六福村提醒，許多看似「掉下來」的幼鳥，其實只是離巢學飛，親鳥通常就在附近守候、持續餵食，若發現落地幼鳥，應先保持距離並觀察是否有親鳥照料，避免過早介入，反而增加幼鳥與親鳥分離的風險。

若幼鳥確實有明顯外傷，或持續處於車道、犬貓出沒等危險環境，新竹縣野生動物救傷中心六福村站才會接手救傷照護，待飛羽長齊、恢復飛行能力及自主覓食後，再安排野放。此外，貓頭鷹飛行時幾乎沒有聲音，因此是否恢復「無聲飛行」，也是救傷中心評估能否重返野外的重要指標。

除了幼鳥，救傷中心也經常收治受傷的成年貓頭鷹，甚至曾替牠們手術治療。其中最常見的傷害原因，就是無法辨識透明玻璃而撞窗，形成俗稱的「窗殺」，其次則是遭流浪犬、流浪貓攻擊。

六福村表示，若發現貓頭鷹精神不振、眼神呆滯、站立不穩，很可能是撞擊後腦震盪所致，應盡速通報野生動物救傷單位，由專業人員處理。

六福村提醒，受傷的貓頭鷹通常十分虛弱，即使夏天也要注意保溫。民眾可先以紙箱安置，切勿放進鳥籠，以免翅膀撞傷或腳部卡住造成二次傷害，也不要自行餵食、餵水，以免增加嗆傷或照護風險。

六福村園區內曾發現野生的領角鴞，園區獸醫確認健康狀況後，順利送回鳥媽媽身邊。圖／六福村提供

此為黃嘴角鴞雛鳥，需待飛羽長齊、具備飛行能力，並能自主覓食後，才會進行野放。圖／六福村提供