影／多到互食噎死…日月潭魚虎大爆發 電撈量狂飆19倍

日月潭遭魚虎入侵，南投縣府電撈魚虎球防治，去年數量驟減，僅捕獲800多尾，防治似乎見成效；但今年至今已捕獲逾1.5萬尾，電撈量相較於去年狂飆19倍。漁民也發現，今年疑因魚虎球量大增，同類相殘、大吃小狀況多，甚至吃到噎死。

外來種「魚虎」入侵日月潭，幾無天敵，入夏繁殖期，幼魚會集結成魚虎球，由成魚護幼出動覓食，縣府鎖定其群聚習性，每年電撈防治，加上漁民和志工加強移除成魚，且潭區疑有新興外來魚種「皇冠三間」崛起，使得魚虎族群逐年減少。

日月潭魚虎球電撈量從2023年高達3.5萬尾，前年降至約3000尾，去年僅剩800多尾，防治似乎見成效；不料，今年竟又大爆發，今年7月展開電撈，每次出船就是2、3000尾，至今總量已達1萬5205尾，是去年的19倍之多。

由於，今年魚虎球數量暴增，同類相殘、大吃小狀況多，甚至吃到噎死。李姓漁民表示，可能魚虎量暴增，食物來源減少，有些長到逾15公分的幼魚，竟攻擊吞食同群內僅6、7公分的幼魚，但因吃不下去，又吐不出來，最後就噎死了。

此外，漁民原先懷疑「皇冠三間」崛起，可能有抑制魚虎族群成長，如今電撈量持續攀升，魚虎族群疑再度擴張。對此，農業處農牧防疫科表示，由於未對潭區生態進行全面生態追蹤調查，所以無法確定魚虎數量增減與皇冠三間有直接關聯。

針對今年魚虎電撈量激增，族群疑又擴張，近期會加緊電撈，盼在魚球散去之前盡量捕撈，同時透過掛網方式防治亞成魚，並進行潭區生態調查，希望能進一步掌握日月潭魚群種類及數量，作為後續防治參考，以降低魚虎等外來魚種危害。